Se acaba la temporada del fútbol femenino 2024, donde la gran final será nada más ni nada menos, que entre Colo Colo y Universidad de Chile a disputarse este domingo 8 de diciembre.

Y si bien en la U saben que no son las favoritas para quedarse con el certamen, al menos existe la convicción de al menos, ir cumpliendo objetivos y uno de ellos, fue volver a la Copa Libertadores Femenina del próximo año, sin dejar de lado el importante duelo de este fin de semana.

“Felices de poner de vuelta a la U en un nivel internacional y estar en una final es uno de los objetivos que queríamos. Desde el partido con Coquimbo que hemos puesto el foco en este partido”, aseguró el técnico de Las Leonas, Diego Testas.

Sobre la misma, el entrenador uruguayo reconoce que viven jornadas muy especiales durante estos días. “Esta semana es especial por la cercanía del partido y porque vamos a disputar el partido más importante del año”, señaló el DT en diálogo con el club azul.

Testas: “Tenemos las herramientas”

Sobre el rival de turno, el técnico no esconde el favoritismo de su rival, pero que confía en el cotejo que puedan hacer en base a su trabajo. “Un equipo que no ha perdido ningún partido. Reconocemos su capacidad, son un gran equipo con 10 seleccionadas, son fuertes, pero nosotros tenemos las herramientas de ser competitivas. No tuvimos ese roce internacional como ellas, pero hemos trabajado con intensidad. Llegaremos bien”, dijo el estratega.

Finalmente, apuntó que se ha hecho un trabajo integral con las jugadoras, incluso en el aspecto psicológico. “Trabajamos en todas las áreas, en lo psicológico, también. No solo el hecho por ser un clásico, si no porque es una final. Están todas bien, están todas a la orden”, cerró Testas.

El DT de Las Leonas, Diego Testas (Captura)

¿Cuándo se juega la final?

El gran duelo entre la U y Colo Colo se llevará a cabo este domingo 8 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Será dirigido por Dione Rissios.