Universidad de Chile afrontó el primer partido de su pretemporada. El cuadro azul cayó 2-1 ante Coquimbo Unido, lo que despertó dudas entre los hinchas. Específicamente, sobre el mercado de fichajes del club.

Ante ello, uno de los dos refuerzos que ha oficializado la institución descartó tener presión por la situación. Sabe a qué equipo está representando: vistió sus colores durante su formación.

Ese es el caso de Julián Alfaro. El atacante de los azules, proveniente de Magallanes, se refirió a cómo afronta ser una de las pocas incorporaciones del club para la siguiente temporada.

“De a poco me he ido acomodando, mis compañeros me han ayudado y me han hecho sentir muy bien”, comenzó señalando el delantero de 23 años.

En dicha línea, agregó: “No hay presión, el club lo conozco, me han hecho sentir como en casa. Estoy muy tranquilo”.

Sin embargo, no ocultó que como equipo se debe mejorar mucho. Independiente de las incorporaciones que se han confirmado, contra el elenco aurinegro se exhibieron muchas deficiencias.

“Fue un partido complicado, con un rival duro, que se hace fuerte en su cancha, muy físico. Fue un buen partido para medirnos de cara a lo que viene”, explicó.

“Tenemos claro lo que tenemos que mejora: ser más protagonistas. Con la pelota estuvimos muy imprecisos. Estamos recién comenzando, es un buen apretón para la temporada, es mejor que pase ahora y corregir los errores”, cerró.

Julián Alfaro sumó sus primeros minutos en Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Godoy Cruz. Se jugará el sábado 11 de enero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.