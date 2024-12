Mientras Universidad de Chile planifica su temporada 2025, donde entre otros desafíos, tendrá que volver a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo concreto es que también surgen otro tipo de informaciones.

Y este martes, la noticia es sobre una oferta que llegó por Lucas Assadi al segundo piso del Centro Deportivo Azul, que se suma a la que llegó desde Rusia a mitad de año y que fue rechazada.

La novedad fue entregada por el periodista Felipe Labbé en Sportscenter de ESPN y comentó que aún la dirigencia está evaluando esta posibilidad que se le presenta al formado en la U.

“Hace poquito, me decían que recibió una oferta de Europa. De una liga muy similar a la de Darío Osorio, recordemos que tienen el mismo representante y que estarían evaluándolo”, aseguró el comunicador.

Lucas Assadi: ¿Se quiere ir porque quieren a Javier Altamirano?

Si bien Labbé apunta que aún se analiza, los valores que están ofertando por Assadi, no deja contento ni al jugador ni a la dirigencia.

“Por ahora los montos que están ofreciendo no satisfacen, tanto al jugador como a la Universidad de Chile. Recordar que a mitad de año, también hubo una oferta desde Rusia”, afirmó el periodista.

Agregó que “quieren hacer el mismo ejercicio que hicieron con Darío Osorio, pero claro, no es de las cinco grandes ligas, que sería de un escalón más abajo, pero que participa en copas internacionales”, añadió.

Finalmente, enfatizó que la posible llegada de Javier Altamirano no tiene nada que ver con Lucas Assadi, pero que sí, el canterano quiere minutos en el 2025. “Lo de Assadi y Altamirano corren por carriles diferentes. El canterano quiere sumar minutos y entiende que tiene las cualidades para jugar en otro esquema y que en la U, no se les están dando las oportunidades”, cerró Labbé, mientras dijo que aún no sabe en concreto el país y el club que busca al azul.