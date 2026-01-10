Universidad de Chile se encuentra en plena pretemporada para llegar bien preparado al inicio de la Liga de Primera y al duelo por Copa Sudamericana en marzo, el cual determinará si la U se instala o no en fase de grupos del torneo continental.

Uno que se encuentra volviendo de una dura lesión es Lucas Assadi, quien en el presente Mercado de Fichajes ha sido vinculado nada más ni nada menos que al Atlético Mineiro dirigido por Jorge Sampaoli.

Las dudas sobre el futuro del talentoso canterano de Universidad de Chile crecen aún más ahora que destaparon cuáles son las reales intenciones del jugador y que no van muy en la línea de lo que busca el cuadro azul.

Assadi suena con fuerza en Brasil. | Foto: Photosport

Según recoge Cooperativa, el periodista brasileño Marco Geves señaló que Lucas Assadi quiere irse a cómo de lugar de Universidad de Chile y no renovará su contrato con el club, el cual vence el 31 de diciembre del presente año.

“Una persona cercana a Assadi reveló: ‘Lucas quiere irse, pero no depende solo de él” y “La información principal es: Lucas Assadi no tiene intención de renovar con la U”, fueron las palabras citadas.

¿Sigue Lucas Assadi en Universidad de Chile? De momento, el jugador se mantiene en el CDA y no saldrá, pero es innegable que si llega una oferta jugosa a la U le conviene dejar partir a su mejor elemento.

En síntesis

Lucas Assadi no tiene intención de renovar su contrato con Universidad de Chile.

El vínculo contractual del jugador con el club universitario vence el 31 de diciembre.