Tiene 16 años y se prepara para enfrentar a Universidad de Chile: "No me da miedo"

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Cobresal, elenco visitante que tiene un juvenil de 16 años en su plantel profesional. Debutó hace menos de una semana y asegura que no tiene miedo en enfrentar a jugadores más experimentados que él. Cuenta con toda la confianza del entrenador Gustavo Huerta.

Esa es la historia de Milan Roki, oriundo de Puente Alto que con 16 años ya debutó en el profesionalismo. Fue el viernes 15 de marzo en el duelo entre Cobresal y Deportes Iquique: ingresó como titular. No le teme a los rudos defensas rivales ni a eventuales golpes. Está curado de espanto, como dicta el tradicional dicho chileno.

“Pasar a jugar contra adultos no ha sido problema para mí. Desde la sub-15 que jugué contra las series más grandes, uno nota la experiencia del resto, pero no me complica ni me da miedo. En el debut ante Iquique me sentí bien”, indicó a LUN el jugador que fue inscrito por Cobresal para la Copa Libertadores.

En dicha línea, el novel volante de raíces croatas (su abuelo tiene dicha nacionalidad), aseguró: “Entré con harta personalidad. Estaba nervioso igual, pero hice lo mejor que pude. Mido 1,72 metros y peso 67 kilos. Fui varias veces al choque y muy bien, soy de los que va con todo. Me considero muy aguerrido”.

Milan Roki se prepara para jugar contra Universidad de Chile.

Jugará ante Universidad de Chile en una caldera

Ahora, Milan Roki se prepara para, quizás, el duelo más importante desde su estreno en el profesionalismo: contra Universidad de Chile. ¿Qué hace tan relevante tal duelo? Además de que Cobresal debe salir de puestos de descenso, el novel mediocampista jugará por primera vez ante tanto público.

Tal duelo se disputará con 40 mil personas. Así lo aprobó la Delegación Presidencial, que luego de diversos vaivenes permitió aforo casi completo para el duelo de este 25 de marzo. El Estadio Nacional será una caldera.

¿Cuándo juega la U contra Cobresal?

El duelo entre la U y Cobresal está pactado para el lunes 25 de marzo. Se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional.