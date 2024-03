Optimismo y fe. Eso es lo que reina en Universidad de Chile sobre todo este día martes, jornada en la cual comenzaron los entrenamientos con miras al próximo partido de los azules en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez cuenta prácticamente con plantel completo, salvo Lucas Assadi quien se encuentra con la selección chilena en Europa.

Y si bien ya se puede recitar de memoria la oncena azul, hay algo que apremia al ex estratega de Huachipato y es poder encontrar al intérprete definitivo de un puesto donde asoman las primeras dudas en este triunfal arranque de competencia.

Pues bien, el lugar del centroatacante es una zona donde Álvarez parece tener ciertas dudas al respecto.

¿Quién será el “9” de la U?

Hoy por hoy el titular es el uruguayo, Cristian Palacios. Sus dos goles son el aval más importante para mantener el puesto y junto a Maximiliano Guerrero son los goleadores azules en lo que va de torneo. No obstante, en los últimos dos partidos prácticamente no ha tocado el balón y se le ha visto muy poco participativo y con pocas ocasiones de convertir. Las críticas volvieron al Chorri.

Otro candidato es el argentino Luciano Daniel Pons. Titular ante Audax Italiano pero expulsado en ese encuentro, lo ha relegado a puestos más secundarios y si bien jugó casi todo el segundo tiempo ante Colo Colo y luchar un par de balones ayudando en defensa, no fue factor de riesgo en el fondo albo. Ante O’Higgins ni siquiera entró. Aun no convierte su primer gol por la U.

Por último, está la opción de Nicolás Guerra. Si bien, ha sido el con menos posibilidades, sus goles en la pretemporada en duelos a puertas cerradas, es su carta de presentación, pero pareciera – por el momento – tener que esperar, aunque no se descarta que tome titularidad en el duelo siguiente. Pero recordar, que de los tres, es el único que no ha tenido estelaridad en los cuatro partidos que ha disputado la U. No tiene goles en el torneo.

Una interrogante que el propio Gustavo Álvarez tendrá que resolver en los próximos entrenamientos.

¿Quién será el 9 en el próximo partido de la U? (Photosport)

¿Cuándo se juega el partido ante Cobresal?

El día lunes 25 de marzo a las 19 horas, Universidad de Chile vuelve a la actividad con su partido pendiente de la fecha 1 ante Cobresal. Desde luego, que aquel compromiso se llevará a cabo en el Estadio Nacional.