Tito Awad quedó conforme con el mercado de fichajes de Universidad de Chile. Los azules sumaron a tres refuerzos de vasta experiencia y a una promesa venezolana, la que llamó la atención del destacado periodista.

A pesar de que la incorporación de Bianneider Tamayo sorprendió entre los hinchas, Awad la avala. En conversación con BOLAVIP CHILE, le puso sus fichas al novel defensor de 19 años.

“A la U se le critica porque hace y porque no hace. Cuando la contra trae un cabro joven para promoverlo, todos aplauden. La U está trayendo un central venezolano como proyecto, no como refuerzo. Es para un futuro cercano”, indicó.

Tras ello, se refirió al otro arribo de último momento en Universidad de Chile. ¿Quién? Fabricio Formiliano. El uruguayo ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo de Gustavo Álvarez.

“Es un tipo que tiene siete títulos en Uruguay, ha jugado en Argentina y es goleador dentro de la posición. Le están dando el gusto al técnico, quedo absolutamente satisfecho”, opinó.

Bianneider Tamayo jugará en Universidad de Chile. Tiene 19 años.

El mercado de Universidad de Chile

Finalmente, Tito Awad descartó cualquier crítica a las incorporaciones de Universidad de Chile. Espera que todos los fichajes aporten con lo que se espera de ellos. Para él, basta para luchar por el título.

“La U trajo a Formiliano, a (Antonio) Díaz porque se iba a ir (Marcelo) Morales, que parece que no se va a ir porque Contra Colo jugó espectacular”, destacó el comunicador.

“Además, a Charles Aránguiz, que entró 25 minutos y lo hizo bien. No me quejo, sigo puntero. Las críticas me tienen las pelotas hinchadas”, cerró sobre el retornó del volante de 35 años.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de los azules será contra O’Higgins. Se jugará el sábado 17 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio El Teniente. Será válido por la fecha 20 del torneo local.