Tito Awad perdió la paciencia con el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El periodista e hincha de Universidad de Chile se lanzó contra Colo Colo y exigió un castigo para Jorge Almirón.

En conversación con BOLAVIP CHILE, liberó todo su enojo por el fallo favorable a los albos. Y es que para él, debe haber una penalización para el entrenador argentino del archirrival.

“Esto es por los malos dirigentes que tenemos en el fútbol chileno, en general, en todos los clubes, en la asociación nacional, en la federación, en todas partes”, comenzó cuestionando.

En dicha línea, agregó: “Yo te vuelvo a insistir que no me gusta ganar por secretaría, pero también me gustaría que sancionaran al señor de Colo Colo”.

Luego, fulminó a los de Macul. Para el periodista, el clásico rival de los azules ha sido beneficiado a lo largo de la competencia. Por ello, se puso el parche antes de la herida en caso de que levanten la copa.

“Yo creo que esto hay que cambiarlo. La U está recurriendo a algo que aparece en la regla y a lo mejor le va a sonar feo a la gente de la U. ¿Por qué tanta insistencia en esto?”, lanzó.

“Yo creo que si Colo Colo es campeón, va a ser campeón por ayuda de muchas personas. O sea, casi sería un castigo absoluto que le quitaran los tres puntos, por todos los puntos que le han regalado”, expresó.

“No me gusta ganar por secretaría. Aunque los otros hayan hecho trampas y hayan sido ayudados, pero que les quede la conciencia. Saben que lo hicieron. Están pataleando a pesar de que saben que lo hicieron”, cerró.

Tito Awad cuestionó duramente a Colo Colo tras el fallo que no favoreció a Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Everton. Se disputará el domingo 10 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Nacional.