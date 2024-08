Tito Awad indignado con Javier Correa: "Mientras no hizo goles y jugó como las pelotas usted no abrió la boca"

Tito Awad se lanzó con todo contra Javier Correa. Luego de las declaraciones del atacante argentino, el periodista lo fulminó y lo llamó a bajar un cambio. Le recordó el rendimiento de sus primeros partidos en Colo Colo.

En los micrófonos de La Magia Azul, se refirió a los dichos del delantero. ¿Qué aseveró el jugador de los albos? Que su club era “muy grande” como para estar pendiente de los azules.

Ante ello, Tito Awad perdió la paciencia. No utilizó los términos más suaves para referirse al nivel exhibido por el trasandino en Macul. Le molestó que le bajara el perfil al líder exclusivo del torneo.

“Le mando un mensaje a Correa: a usted le dijeron que Colo Colo es el más grande de Chile. Por favor, señor Correa, usted no abrió el hocico o la boca, o lo que tenga con los dientes, mientras no hizo goles y jugó como las pelotas. Usted no abrió la boca”, señaló.

“Ahora, le hacen la siguiente pregunta: ‘¿usted está preocupado de la U?’ Y él dice: ‘un equipo tan grande y el más grande de Chile jamás va a estar pendiente de la U’. ¿Qué se ha imaginado este trasandino barato?”, cuestionó duramente.

Javier Correa recibió duras críticas de Tito Awad tras sus declaraciones sobre Universidad de Chile.

La advertencia de Tito Awad

En dicha línea, el periodista aseguró que las declaraciones del argentino poco ayudan a la actividad. Para él, generan molestia, como la que se despertó en él tras escuchar sus comentarios sobre Universidad de Chile.

“Es una tribunera, pero provoca molestia. A mí me importa un huevo Colo Colo, nosotros tenemos que ganar sin preocuparnos de los demás, pero no voy a hablar de un equipo aquí y allá. Vamos bajándole la violencia a las declaraciones, señor Correa”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será ante Unión Española. Se jugará este martes 27 de agosto, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.