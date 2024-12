Universidad de Chile piensa en el Mercado de Pases de cara a la temporada 2025, donde los azules tienen su presencia asegurada en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América tras varios años de ausencia.

En el CDA quieren reforzarse de la mejor manera para hacer un buen papel a nivel internacional y revalidar lo hecho en el plano local, donde la U peleó palmo a palmo el Campeonato Nacional junto a Colo Colo hasta el último suspiro.

Tito Awad, reconocido comunicador e hincha de Universidad de Chile, reveló cuántos refuerzos bombásticos tendrá la U de cara a la próxima temporada: “Yo dije hace un rato, son 3 los cracks que van a traer, gallos de nombre. Los otros dos van a ser arroz graneado”, dijo en el programa ‘Hablemos del Bulla’.

Tito Awad quiere a Juan Cornejo en la U. | Foto: Photosport

Más allá de las figuras, Awad pide a un reconocido jugador del fútbol chileno para ser nuevo refuerzo de la U: “Lo vendo pidiendo hace dos años y medio: Juan Cornejo. Tiene marca, potencia, sube, tiene centro…”

“A veces los jugadores que no tienen nombre o parecen queso malo, son los mejores. No todos tienen que ser estrellas”, complementó sobre el ex UC que en esta temporada se desempeñó en Coquimbo Unido.

¿Será Juan Cornejo lo que necesita Universidad de Chile? La gerencia deportiva de los azules tendrá que fijar sus prioridades y elegir con pinzas los refuerzos para darle un salto de calidad a la U el próximo año.

Superclásico en la Supercopa

Universidad de Chile disputará la Supercopa 2025 contra Colo Colo, trofeo que todavía no se sabe si se disputará a partido único como tradicionalmente se ha hecho o en formato de ida y vuelta por motivos de seguridad.