Tito Awad pierde la paciencia con la teleserie de Rodrigo Holgado en U de Chile: "No se le puede rogar ni besarle el trasero a nadie"

Universidad de Chile está con aires renovados y en el día de ayer presentaron en sociedad a Gustavo Álvarez, flamante nuevo entrenador de los azules quien está llamado a ser quien le devuelva la gloria perdida a la U en los últimos años.

Junto con el entrenador, son varios los refuerzos que la U ostenta para la presente temporada: Gabriel Castellón, Franco Calderón, Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal son, hasta ahora, nuevos jugadores azules.

A ese nombre se le podría sumar el de Rodrigo Holgado, ex atacante de Coquimbo Unido quien ha protagonizado una de las teleseries del verano en el Mercado de Pases. Una, además, que no es de todo el gusto de Tito Awad.

Tito Awad se aburrió de Rodrigo Holgado. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, el histórico comunicador azul aseguró que “Aquí mucho depende de la directiva de la U de ponerle freno a esto. Evidentemente tiene que decidirse, ya dijo que quiere jugar en un equipo grande y no en uno de menor convocatoria”, dijo.

Tito sube el tono y se aburre del jugador perteneciente a Gimnasia y Esgrima de La Plata: “La U tiene que ponerle los límites, decirle ‘ya compadre, mañana firmamos, sino chao’. Listo, se acabó el naipe, no se le puede andar rogando ni besándole el trasero a los jugadores para venir al club. Que vengan los que quieran venir y sino, chao”, aportó.

En el cierre, Awad deja una analogía y le vuelve a pegar al atacante, diciendo que “Cuando tú no tienes a alguien decidido, ¿cómo sabes que va a triunfar en tu equipo? Es muy difícil, yo no le seguiría rogando. A una mujer le pido matrimonio una, dos o tres veces, no más. A un jugador lo mismo así que ‘chao pescado’”, remató.

Los números de Rodrigo Holgado en 2023

El 2023, entre Campeonato Nacional y Copa Chile, Rodrigo Holgado disputó 29 encuentros y anotó 16 goles con 3 asistencias que le valieron ser una de las figuras del fútbol chileno.