Universidad de Chile igualó sin goles ante Colo Colo en el Estadio Nacional. Héctor “Tito” Awad aseguró que no está molesto con el nivel de los Azules y fue muy crítico con la propuesta de los Albos, la cual calificó con un sinónimo de ratón, es decir defensiva.

“No estoy para nada molesto, para nada. Tuvimos errores en cuanto a la concreción, pero jugamos frente a un guarén ¡Cómo es posible que Colo Colo haya venido a no perder! Que haya venido a no jugar”, señaló el comunicador en diálogo con BOLAVIP.

El comentarista azul ve un déficit en la U, pero destaca una mejora desde el encuentro pasado: “Nosotros tuvimos el protagonismo constantemente de todo el partido. Estamos con baja de poder de concreción, hemos hecho un gol en tres partidos. Evidentemente que eso me duele, pero yo dije que habíamos recuperado la memoria con Copiapó y ahora volvimos a tener la memoria”.

Tito se mostró feliz por la performance de la U y también por el nivel que mostró Charles Aránguiz: “Me deja contento por cómo jugó la U, por lo que entregó la U y porque la entrada de Aránguiz me encantó, pensé que no iba a estar tan bien. Me parece que va a ser una dupla tremenda con Marcelo Díaz”.

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron en el Superclásico. Tito Awad quedó satisfecho con la performance de la U y criticó el planteo de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Tito Awad propone a Leandro Fernández como centrodelantero

El reconocido comunicador radial ve a Ignacio Vásquez como titular y considera que Leandro Fernández debe jugar como ‘9’: “Él es titular para mí. Fernández no existe o es centrodelantero o no juega”.

En ese sentido se muestra crítico con el rendimiento del Lea: “He dicho hasta la saciedad que Fernández, que lo estimo mucho, que corre, que marca, pero juega con el apellido y con el background que tiene del fútbol argentino, pero en la U no ha sido el refuerzo que yo particularmente esperaba, son chispazos”.

Awad insistió en alinearlo como ariete: “Le daría la oportunidad, al no tener un centrodelantero, porque Guerra no va a a jugar, porque Palacios es el número uno. Si no es Palacios, es Fernández el centrodelantero, con Vázquez como puntero izquierdo y Guerrero por el otro lado”.