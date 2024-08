Tito Awad se la juega con esta sorpresiva delantera en Universidad de Chile: "Me calienta"

Tito Awad propuso una sorpresiva delantera para Universidad de Chile. Ante la suplencia de Cristian Palacios para enfrentar a Coquimbo Unido, el periodista armó su propio tridente ofensivo.

Sin embargo, antes de ello aprobó el ingreso de Nicolás Guerra. En conversación con BOLAVIP CHILE, le entregó el visto bueno al atacante que dirá presente desde el primer minuto ante los aurinegros. Buena decisión de Gustavo Álvarez.

“Si lo revivió de alguna manera y en el fondo descartó a (Luciano) Pons en varias oportunidades, me parece la lógica. Además, las veces que ha entrado ha respondido súper bien. Hay que reconocerlo”, comenzó señalando.

Tras ello: su sueño en ofensiva. Sorprendió al utilizar a Leandro Fernández como referente de área para ser acompañado por dos hábiles extremos: Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

“A mí me gusta más Vásquez con Guerrero y Fernández. Esa es la delantera que no estando el Chorri me calienta, pero sí estoy de acuerdo con que juegue Nico Guerra”, explicó el reconocido hincha azul.

Tito Awad propuso una nueva delantera para Universidad de Chile. Comienza con Leandro Fernández.

No estará el capitán

Finalmente, Tito Awad se refirió a la lesión de Marcelo Díaz. El capitán de Universidad de Chile será reemplazado por Emmanuel Ojeda, que volverá a la estelaridad tras largo tiempo. Tendrá una compleja misión.

“En el partido anterior hubo 15 minutos que nos costó encontrar la pelota, en el único momento que Unión Española nos complicó. Eso fue porque no teníamos movimiento sin Marcelo Díaz”, lamentó.

A pesar de ello, confía en los demás. “La U tiene un tremendo plantel. Para la gente que decía que no, aquí está demostrando que sí. Si juega el Tucu (Sepúlveda) o Ojeda, vamos a reemplazar súper bien a Marcelo Díaz”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será ante Coquimbo Unido. Se jugará este sábado 31 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.