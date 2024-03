Universidad de Chile enredó puntos por primera vez en el Campeonato Nacional 2024. En su quinto partido oficial de la temporada, los Azules empataron 2-2 ante Cobresal en el Estadio Nacional en un compromiso pendiente. Este resultado no deja satisfecho al reconocido comunicador azul, Héctor “Tito” Awad.

“Yo como hincha de la U no puedo estar contento, empatar con Cobresal acá, el subcolista para mí es malo. Creo que este es el partido más bajito en la era de Álvarez. Insisto que a la U le hace falta un volante de corte para eventualidades como en el segundo tiempo”, expresó el comentarista en conversación con BOLAVIP.

Tito Awad considera que Universidad de Chile regaló dos tantos: “Nosotros hicimos la tarea, hicimos dos goles, pero regalamos dos también. Nosotros deberíamos haber ganado 2-0 si no regalamos los dos goles. En el primero no llegó Marcelo Díaz, no llegó (Israel) Poblete, (César) Munder tuvo la pelota, miró, miró y golazo. En el segundo, la cag… de (Emmanuel) Ojeda, entra solo Munder de nuevo, se pasa al arquero y gol”.

El comunicador además ve un problema de concreción: “Nosotros no tuvimos claridad tampoco arriba. Eso del finiquito, el poder en los últimos metros nos está faltando”. También admite que Cobresal hizo ver algunas falencias de la U: “Defensivas sobre todo, en la línea de tres que había sido buenísima, que tenía un gol en contra de penal en los cuatro partidos anteriores, ahora dio la hora”.

Tito Awad elige a la figura de Universidad de Chile ante Cobresal

El histórico miembro de La Magia Azul si bien reconoce no estar conforme, pone la pelota contra el piso: “No puedo estar contento, ahora no estoy diciendo que la U de una maquina pasó a ser a un tractor sin ruedas. No, la U intentó, pero con poca claridad en todos los sectores del campo de juego”.

Awad calificó algunos rendimientos del plantel y eligió a la figura de los Azules: “Tuvo bajas individualidades sobre todo en los dos puntas externos, (Maximiliano) Guerrero y (Leandro) Fernández. El jugador que me llenó el gusto fue (Fabián) Hormazábal, fue lejos la mejor figura de la U, lejos, por lejos. No solamente por el gol, sino porque fue un peligro constante por su zona, después cuando hicieron línea de cuatro en los últimos 10 minutos no pasó más”.

Tito Awad elige a Fabián Hormazábal como la figura de Universidad de Chile ante Cobresal. (Foto: Photosport)

“Marcelo Díaz un opaco partido, Poblete un opaco partido, Fernández un pésimo partido, Guerrero más menos, no malo malo, pero más menos nomás, Ojeda cero, Morales extraordinario arriba, pero la espalda de él no fue nunca cubierta. Tuvimos una serie de problemas que no pudimos solucionar y no le contramos la vuelta. No por esto voy a dejar de ser Alvarista y decir que la U sirve para nada, pero tengo el derecho a decir que este es el partido más bajo en la era de Álvarez”, finalizó el comunicador.