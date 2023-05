Durante la tarde de este sábado, la Universidad de Chile saltará al gramado del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán para enfrentar a Ñublense por última fecha del primer semestre del Campeonato Nacional. Sin embargo, otra fue la noticia que emanó desde el Centro Deportivo Azul (CDA).

El periodista Gonzalo Fouillioux cada día sorprende más a sus seguidores con sus videos en TikTok y ha ido ganando más adeptos en la red social del momento, en la cual sube contenido sobre el fútbol nacional e internacional.

Fue precisamente en dicha plataforma que el profesional de TNT Sports quiso hacerle un lindo detalle a un pequeño hincha del Romántico Viajero.

“Me llamó Emilio Rodríguez y soy de María Elena, me gusta la U y Leandro Fernández”, dijo el simpatizante del cuadro bullanguero en el video.

El video rápidamente se hizo viral en TikTok | Foto: Captura

Fue ahí que el comunicador no dudó y contactó al propio delantero azul para que este le enviara un saludo al novel hincha. “Hola Emilio Rodríguez, acá Lea Fernández te saluda. Bueno, ahí me llegó un video tuyo que querías un saludo así que con mucho placer te lo mando. Espero que nos conozcamos pronto y te mando un beso grande y aguante la U”, le señaló Fernández.

Tras esto, Fouillioux compartió una imagen en la que se ve la reacción del fanático de la U, quien se veía bastante emocionado al recibir el saludo del atacante de 32 años.

ASÍ FUE EL EMOTIVO EL MOMENTO: