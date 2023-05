Universidad de Chile en esta jornada vivirá un compromiso importante por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ visitarán a Ñublense de Chillán con la principal consigna de volver a los triunfos y poder mantenerse en la parte alta.



Sobre este partido, el ídolo Diego Gabriel Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para opinar sobre la gran novedad que tendría la oncena de la U, en la que sorprende la vuelta a la titularidad de Ignacio Tapia en la zona defensiva.



“La necesidad lo obliga, manteniendo la línea de tres no tenía muchas más opciones, podía poner una línea de cuatro y no lo colocaba (Tapia), pero me parece que Pellegrino ha encontrado algo distinto y lo quiere mantener, me parece a mí y por eso se decanta por Tapia”, partió declarando Rivarola.



Tras las bajas de Darío Osorio y Lucas Assadi, un distinto mediocampo es el que se mostrará en esta jornada por parte de la U, en la que ‘Gokú’ confía en lo que puede entregar el joven Renato Cordero.

La U quiere volver a los abrazos ante Ñublense | Foto: Photosport



“Vamos a ver ese mediocampo, un mediocampo interesante ahí con Cordero, que es un chico interesante. Vamos a ver cómo funciona”, ahondó.



Finalmente, Rivarola hizo un análisis muy en específico al momento de la U, en la que señaló los jugadores claves que tiene hoy dentro de su equipo y del gran problema que tiene hasta hoy Mauricio Pellegrino.



“Los mejores pasos de la U para mí fueron cuando jugó Mateos, Ojeda y Poblete y creo que eso no ha pasado porque están lesionados algunos. La U cuando no tiene a esos tres jugadores en el medio, más a Zaldivia y Casanova, creo que ahí está el corazón de la U en este 2023”.



“Mientras esos jugadores están en cancha, la U proyecta algo distinto, pero falta un jugador de esos y se nota. Es ahí que a Pellegrino le ha costado poder encontrar una variante”, concluyó.