Universidad de Chile hace noticia en estos momentos tras realizar un impactante nuevo anuncio en sus redes sociales, en la que confirmó una nueva partida de un jugador en este 2026.

Se trata del volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien no seguirá formano parte de la Universidad de Chile en este 2026 tras llegar a un acuerdo con el club para poner punto final en su estancia en el fútbol chileno.

Esta noticia fue confirmada hace unos instantes en las redes oficiales del club, en la que dieron la razón de la salida del ‘Bigote’, quien no estaba en los planes de Francisco Meneghini.

“Se acordó finalizar anticipadamente su vínculo contractual con la institución. El volante uruguayo que se sumó a nuestro Primer Equipo en julio del 2025 proveniente de Montevideo City Torque, sumó 9 apariciones con la camiseta azul. Fue parte del equipo campeón de la Supercopa 2025″, señalaron del club.

Rodríguez no sigue en la U | Foto: Photosport

De esta manera, en la Universidad de Chile suman una nueva salida dentro de su plantel para este 2026, la que le significa también liberar un cupo de extranjero para poder agregar a su plantilla en este mercado.

En Síntesis