Universidad de Chile hace noticia en estos momentos tras realizar un impactante nuevo anuncio en sus redes sociales, en la que confirmó una nueva partida de un jugador en este 2026.
Se trata del volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien no seguirá formano parte de la Universidad de Chile en este 2026 tras llegar a un acuerdo con el club para poner punto final en su estancia en el fútbol chileno.
Esta noticia fue confirmada hace unos instantes en las redes oficiales del club, en la que dieron la razón de la salida del ‘Bigote’, quien no estaba en los planes de Francisco Meneghini.
“Se acordó finalizar anticipadamente su vínculo contractual con la institución. El volante uruguayo que se sumó a nuestro Primer Equipo en julio del 2025 proveniente de Montevideo City Torque, sumó 9 apariciones con la camiseta azul. Fue parte del equipo campeón de la Supercopa 2025″, señalaron del club.
De esta manera, en la Universidad de Chile suman una nueva salida dentro de su plantel para este 2026, la que le significa también liberar un cupo de extranjero para poder agregar a su plantilla en este mercado.
En Síntesis
- Sebastián Rodríguez finalizó anticipadamente su contrato con la Universidad de Chile en este 2026.
- El volante uruguayo registró 9 apariciones oficiales desde su llegada al club en julio 2025.
- La salida del “Bigote” permite a la institución liberar un cupo de extranjero este mercado.