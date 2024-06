Todo indica que Universidad de Chile se desprenderá del volante Emmanuel Ojeda, jugador que llegó a reforzar a la U 2022, cuando recién había llegado Diego López en remplazo de Santiago Escobar.

Luego de dos temporadas, el trasandino no logró convencer y luego de ser relegado por Gustavo Álvarez, el mediocampista tendría en su horizonte el regresar a Argentina.

BOLAVIP conversa con el relator de TNT, Alejandro Lorca el que está de acuerdo con la partida. “A mi me parece una buena decisión, en el tiempo que fue titular, nunca conformó plenamente y uno le tiene que exigir más a los refuerzos extranjeros, más él que venía de Rosario Central, Ojeda no fue un mal elemento, pero tampoco hizo tanta diferencia”, afirma.

Respecto a lo poco que puede tener el cuadro azul en esa zona del campo de juego, Lorca no está de acuerdo y cree que “la U tiene una carencia en ese puesto, y eso es resorte de Álvarez, tiene elementos para suplir a Marcelo Díaz en caso de, me llama la atención que no ponga a Renato Cordero, me parece un buen jugador, tiene a Jeison Fuentealba, que es más mixto, y con esos jugadores puede reemplazar a Díaz”.

Y en esa línea el carismático relator lanza su candidato al mediocampo azul. “Te voy a tirar un nombre para ese puesto que ha rendido a cabalidad es Dylan Glaby, pensando en la otra temporada por ejemplo”, indica.

Dylan Glaby es el apuntado por Alejandro Lorca.

La posibilidad de Charles Aránguiz

Alejandro Lorca también se refiere a la posibilidad de que venga Charles Aránguiz, asegurando que es el momento para su retorno.

“En este minuto donde ese tipo de jugadores no son jóvenes, que bordean los 35 años, no hay espacio para que tenga una estación intermedia, la idea es que sean un aporte y el tiempo pasa inexorablemente, que sean competitivos y un aporte en lo futbolístico”, explica.

Para le final, entiende que si “van a hacer un esfuerzo, que sea ahora, no mañana”.