El volante argentino Emmanuel Ojeda vive un complejo momento dentro de la Universidad de Chile, en la que en el inicio de la temporada aparecía como una pieza clave dentro del equipo de Gustavo Álvarez, de un día para otro, el jugador perdió protagonismo en el equipo y hoy, se ve más fuera que adentro de la U.

En los últimos días, el periodista Cristián Caamaño reveló en Radio Agricultura la verdadera razón del quiebre entre el entrenador de la U y el mediocampista, en la que todo se dio tras la igualdad a dos tantos entre los ‘Azules’ y Cobresal.

“Yo voy a decir por qué (Emmanuel) Ojeda no seguirá más en la U. después del partido con Cobresal, en donde empataron dos a dos, él (Ojeda) enfrenta de buena manera a Álvarez y le dijo ‘no juego más de central’”, comenzó señalando Caamaño.

Siguiendo en esta historia, el comunicador indicó que tras aquel diálogo entre ambos, el entrenador de la U habría tomado la decisión de no contar en demasía con los servicios del ex Rosario Central.

Ojeda perdió la titularidad en la U | Foto: Photosport



“Por ende no jugó más en el equipo de titular, por ende Álvarez decidió prescindir de él, salvo en situaciones de emergencia, que entró un poquito en Calama, un poquito en Talcahuano, de volante central”, explicó.

Finalmente, Caamaño volvió a replicar lo que fue esta conversación, en la que si bien Ojeda se sinceró con el entrenador de la U, este último no se tomó de muy buena forma su opinión y por aquello, nunca más volvió a alinear al argentino como titular.



“En esa conversación Ojeda dijo ‘yo no quiero jugar más de central, no me siento cómodo en esa posición y a partir de ahí Álvarez tomó una decisión y por eso Ojeda es el que perdió más terreno de todos los jugadores después de esa conversación con Álvarez”, cerró.