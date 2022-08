Emmanuel Ojeda llegó a Chile con el carte del volante titular de Rosario Central. Se esperaba mucho de él, pero con el paso de los partidos se contagió del pesimo rendimiento del equipo de Diego López y su rendimiento individual no escapa de la crítica.

Emmanuel Ojeda llegó como flamante refuerzo de Universidad de Chile para la segunda parte del año. Pese a que los azules intentaron comprarlo en enero, la dirigencia de Rosario Central se negó a negociarlo, asi que tuvieron que pasar seis meses para que el volante central llegara por fin a la U.

Su debut ante General Velásquez en la Copa Chile fue verdaderamente auspicioso dejando buenas impresiones y la ilusión del hincha azul que el argentino ayudaría al equipo luego de una primera rueda donde el entrenador Santiago Escobar dejó su cargo en la fecha 11, para luego dar paso a Sebastián Miranda que fue el interino hasta la contratación de Diego López.

Ojeda jugó al lado del postergado Mauro Morales, formando una interesante dupla, pero con el tiempo se fueron diluyendo. El trasandino no estuvo frente a O'Higgins y volvió ante Colo Colo, donde jugó al lado de Israel Poblete, no funcionando. Ante la UC otra vez volvió a jugar junto a Pichin, pero pese al esfuerzo, estuvieron lejos de contener el ataque cruzado.

¿Qué pasa con Ojeda? se pregunta el azul, quién no ve respuestas en un jugador en el que se tenía muchísima fe. Porque más allá del rendimiento, no grita, no ordena, está entregado a la desidia que afecta a un plantel que pelea el descenso por cuarto año consecutivo.

Eso sí, cargarle toda la mano al mediocampista trasandino sería muy injusto, considerando que el equipo no anda pese a que López ha intentado cambiar el esquema y también los nombres. El equipo no anda, esa sí es una realidad.

Emmanuel Ojeda fue uno de los refuerzos azules para la segunda rueda de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Un panel de expertos analizan el momento del refuerzo argentino en la U:

Alejandro Cisternas, periodista de El Mercurio

"Creo que Emmanuel Ojeda quedó atrapado en la locura que hoy es Universidad de Chile. Tuvo un par de partidos correctos y hasta prometedores, pero después se metió en la misma irregularidad que ha tenido el resto del equipo. Le han cambiado compañeros, el equipo ha probado distintos esquemas y eso ha conspirado en su contra".

César Vaccia, entrenador bicampeón con la U

"Él es un buen jugador, con experiencia. La labor del entrenador es obtener el mayor rendimiento individual y colectivo del equipo, y eso es ubicar a los futbolistas donde rindan mucho más en relación al equipo. Para mi es un volante mixto, porque juega bien, es rápido, y ubicarlo atrás es perderlo, el equipo no anda bien y ese es el gran problema, él no rinde porque el equipo no rinde".

Jorge Hevia, periodista Radio Pauta

"No creo que sea tan bueno como lo pintaban y ni tan malo cómo está jugando ahora. Cualquier volante argentino salvo que sea un súper clase, es muy colectivo. Llega con buena edad, puede ser vendible, pero acá no tiene nada, le han cambiado muchas veces su pareja de contención, creo que la lesión le pasa la cuenta y nunca volvió a ser el mismo, después creo que la U anda mal y eso repercute, pero insisto, no es el monstruo que pintaban".

Cristian Caamaño, ESPN

"Ojeda está inmerso en una dinámica muy negativa de los refuerzos de la U. Había esperanzas sobre él por todo lo que el club luchó en el verano. No ha rendido, pero hay varias razones: primero, que está en un equipo que no tiene rumbo y que con Diego López nadie sabe a qué jugar. Él no es un volante de organización, es de recuperación y por tanto, necesita un mediocampista cerca para descargar. El uruguayo apostó por Mauro Morales, juegan en la misma línea, los delanteros juegan a 30 metros, y debe hace un recurrido largo, ha cometido errores como ante Curicó, es cierto que un refuerzo extranjero debe sobresalir, no ha rendido, pero ¿quién se salva en esta U?"

Pablo Aravena, Redgol

"Ojeda llegó para reforzar la mitad de la cancha, las esperanzas estaban puestas en él, pero sería injusto cargar toda la responsabilidad en él, la falta de liderazgo del técnico Diego López y saber a qué juega esta Universidad de Chile ha afectado al argentino y creo que no hemos visto su mejor versión".