Universidad de Chile avanza a la siguiente fase de la Copa Chile sin pasar mayores complicaciones en su partido frente a San Antonio Unido. Los azules se impusieron por siete a cero al conjunto lila y se clasificaron para las semifinales regionales en la zona centro norte, donde ya tienen rival definido.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue marcando la diferencia rápidamente en el primer tiempo. Lucas Assadi y Cristián Palacios (11’) animaron el primero gol de Universidad de Chile, donde el delantero nacionalizado chileno definió frente a la portería de Cristóbal Campos, quien no pudo hacer mucho para evitar el uno a cero.

Diez minutos después llegó el segundo de los goles de Universidad de Chile a través de Matías Zaldivia (21’). El defensor y capitán azul para este compromiso ganó en el juego aéreo luego de un balón detenido. El zaguero central desvió levemente la pelota y se la colocó por encima al portero Cristóbal Campos para decretar el dos a cero.

Y es que la diferencia la fue sacando de forma contundente y seguida el plantel bullanguero. Esto, producto de que Ignacio Vásquez (31’) estaría a tres la diferencia en el marcador para los azules. El joven deportista universitario recibió una buena habilitación de Cristián Palacios y definió frente a la salida de Campos para el tres a cero.

Antes de que llegara el entretiempo, los azules anotarían una nueva conquista para las celebraciones de los cerca de 15 mil hinchas que llegaron al Estadio Nacional. Lucas Assadi (37’) decretó el cuatro a cero en el partido con un remate cruzado y desatar la goleada del Romántico Viajero.

Universidad de Chile goleó por siete a cero a San Antonio Unido. (Foto: Photosport)

Los goles no pararon en el 2T

Los azules comenzaron pegando de entrada en el complemento mediante Lucas Assadi (57’), quien anotaría un doblete en el encuentro. El canterano azul le remató a Cristóbal Campos luego de que el ex Universidad de Chile lograra sacar la pelota, el rebote fue aprobado por el formado en la comuna de La Cisterna.

Ocho minutos después llegaría la sexta conquista del partido a través de otro canterano: Ignacio Vásquez (65’). El centrocampista se matriculaba con un doblete en este encuentro el cual fue con un remate por alto contra uno de sus excompañeros de equipo. Seis a cero y la fiesta se instalaba en el recinto ñuñoíno.

No obstante, la guerra de goles no terminaría en este punto. Israel Poblete (86’) anotaría el séptimo del partido con el volante llegando al área chica y recibiendo una habilitación por parte de Juan Pablo Gómez. El volante no tuvo inconvenientes para anotar su primera conquista, quien no anotaba después de darle el triunfo a la U en el último Superclásico.

Triunfo tranquilo de Universidad de Chile por siete a cero que le permite clasificar a las semifinales regionales de la Copa Chile en la zona centro norte. Ahora, en dicha llave, le tocará medirse en partidos de ida y vuelta con Everton de Viña del Mar.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Everton por la Copa Chile?

El encuentro aún no tiene una fecha confirmada de programación, pese a que se gestiona para que se juegue este domingo. El primer duelo será en la ciudad de Viña del Mar, para posteriormente definir la llave en el partido de vuelta en el Nacional.