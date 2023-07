Este martes, TNT Sports informó que existe la posibilidad cierta que Matías Zaldivia podría partir al fútbol del Medio Oriente y que los petrodólares comienzan a hacer lo suyo.

En base a esto, Universidad de Chile salió al paso de esta situación y fue el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien aclaró bien el tema. El dirigente afirmó que a su mesa, no ha llegado nada formal por el ex Colo Colo.

“Conmigo no han hablado. Tengo muy buena relación con Matías y su representante. Supongo que si llega algo me lo harán saber, pero con Mauricio contamos con él, pero esto es consecuencia del buen nivel que ha tenido. No tengo idea si esto es cierto, pero no me extrañaría, habla de lo que ha sido Matías, es hasta normal, pero a mi no me ha llegado ninguna oferta”, reveló Mayo.

Sobre la idea que el futbolista renueve con los azules, Mayo señaló que “la llegada de Matías fue complicada, pero lo que habíamos analizado era esto. Con su personalidad, juego y profesionalismo iba a tomar un rol protagónico. En el contrato hay ciertas cosas que nos permite estar tranquilos y esperamos contar con él el próximo año”, aseveró el directivo.

¿Renovará Luis Casanova?

Otro jugador que finaliza contrato en diciembre, es el central Luis Casanova. El actual capitán laico se ha ganado el corazón del hincha y muchos quieren su continuidad. En esa línea, Manuel Mayo confirmó que ya han existido acercamientos porque la idea del club es que el ex Deportes Temuco siga en la U.

Casanova es el actual capitán de la U (Photosport)

“Le costó llegar a la U, hoy en día es el capitán del equipo. Ha tenido una cercanía con la gente importante, en lo futbolístico y humano. Él sabe que queremos que continúe con nosotros, yo he hablado con él y su representante, esperamos tener pronto noticias”, expresó el gerente deportivo.

Al cierre, en virtud de los dos defensores, sostuvo que “son dos jugadores con los cuales estamos muy contentos con ellos, creo que su evaluación desde lo futbolístico es buena, pero hay cosas que no se ven. Son muy buenas personas, muy buenos para el camarín, muy líderes, muy pro club”, finalizó Mayo.