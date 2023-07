Durante este martes, se conoció sobre el interés que habría desde el fútbol del Medio Oriente por el zaguero de Universidad de Chile, Matías Zaldivia, pieza clave en el esquema del técnico Mauricio Pellegrino.

De ser cierto y producirse, el estratega argentino vería profundamente trastocado su esquema, donde no podría seguir contando con uno de sus mejores valores en lo que va de la temporada 2023.

No obstante, habría que echar mano al plantel que se tiene y considerando también, que el ex Velez Sarsfield ha solidificado una línea de tres defensores con el mismo Zaldivia, más Nery Domínguez y Luis Casanova.

Pero, lo más probable es que haya que recurrir a Ignacio Tapia. El cuestionado central ha jugado poco y nada y su único compromiso como titular fue ante Ñublense en Chillán, cumpliendo una buena faena. También ingresó en los triunfos ante Audax Italiano y Everton, completando 95′ minutos en cancha.

95′ minutos ha jugado Tapia en lo que va de torneo (Photosport)

Si bien el paso del ex Huachipato por la U no ha sido el que él esperaba, al menos ha logrado mantenerse en el plantel y en este instante es el cuarto central, por lo cual no sería extraño que agarrase titularidad si es que Zaldivia marcha, considerando además, que fue el mismo entrenador que no quiso que el futbolista dejase el club buscando más oportunidades.