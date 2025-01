Nicolás Ramírez regresa a Universidad de Chile luego de un largo periplo que tuvo pasos por Deportes Temuco (2017-2018), Huachipato (2019-2023), donde fue campeón con Gustavo Álvarez y Barcelona (2024). El futbolista no se toma como una revancha su retorno al club que lo formó.

“Feliz de esta vuelta. No lo tomo como una revancha, sino como una oportunidad que creo que me gané durante estos años, la experiencia de vivir muchas cosas en Huachipato, de buscar crecer en el exterior, creo que todo fue sumando para el día de hoy estar más que preparado”, expresó tras la presentación de la nueva camiseta de la U.

En su paso por Barcelona de Guayaquil, el zaguero compartió con Octavio Rivero, quien es pretendido por Universidad de Chile en el mercado de pases. “Personalmente creo que es un gran jugador. Lo tenía visto desde cuando estuvo acá en Chile”, opinó.

“Si bien su segundo periodo fue de muchas lesiones, en Uruguay hizo las cosas bien, en Ecuador también el tiempo que compartí con él hizo las cosas de gran forma, dejó una muy buena impresión. Me llamó la atención el nivel que tiene como jugador y humanamente”, complementó.

Ramírez aseguró que no ha tenido contacto con el goleador uruguayo en las últimas horas: “Últimamente no, hablamos al final del año pasado, pero estábamos todavía en competencia, más allá no hablamos.

Universidad de Chile busca el fichaje de Octavio Rivero. (Foto: Photosport)

Nicolás Ramírez se siente bien en el aspecto físico

El defensor detalló sobre sus sensaciones tras estar entrenando por su cuenta y volver a los trabajos en un equipo: “Siento que estoy mejor después de haber estado un mes y medio sin entrenar en un plantel, sí entrenando en un gimnasio, haciéndolo de buena forma, tratando de ser lo más profesional, cuando uno queda libre es como la gran parte que toca para llegar preparado a un club”.

También menciona que le falta tiempo en el campo de juego: “Me siento bien, sí me faltan entrenamientos en cancha, pero creo que la adaptación desde lo físico va a ser más rápido de lo que creía”.