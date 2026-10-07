Sin Charles Aránguiz: la lista de citados de U. de Chile contra Deportes Antofagasta

Universidad de Chile se alista para su primer partido contra Deportes Antofagasta. La escuadra estudiantil desembarcará en el norte del país para la ida por los cuartos de final de Copa Chile.
Y para ello, Fernando Gago ya determinó su lista de citados, la que tiene novedades. Además de tener una amplia gama de jugadores juveniles, hay una ausencia que no pasa desapercibida.
¿Qué pasó? Charles Aránguiz quedó al margen del viaje. El mediocampista fue resguardado por el cuerpo técnico y no dirá presente en el terreno de juego contra el conjunto puma.
Caso similar es el que vive Octavio Rivero. Tal como fue confirmado por el DT argentino en conferencia de prensa, el delantero uruguayo aún está poniéndose a punto físicamente.
Entre los canteranos, destaca la inclusión de nombres como Jhon Cortés, Diego Vargas, Franco Fernández y Claudio Gutiérrez. Serán utilizados para cumplir con el reglamento sub-21.
Fernando Gago dejó fuera de la convocatoria de Universidad de Chile a Charles Aránguiz. (Imagen: Photosport)
La lista de citados de Universidad de Chile
- 1.- Cristopher Toselli
- 4.- Diego Vargas
- 5.- Nicolás Ramírez
- 6.- Nicolás Fernández
- 7.- Maximiliano Guerrero
- 8.- Israel Poblete
- 11.- Eduardo Vargas
- 13.- Jhon Cortés
- 15.- Tobías Reinhart
- 17.- Fabián Hormazábal
- 18.- Juan Martín Lucero
- 19.- Javier Altamirano
- 21.- Marcelo Díaz
- 22.- Matías Zaldivia
- 23.- Ignacio Vásquez
- 25.- Gabriel Castellón
- 26.- Matías Riquelme
- 32.- Gonzalo Reyna
- 36.- Franco Fernández
- 40.- Claudio Gutiérrez
Dicho compromiso de ida entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se jugará este miércoles 7 de octubre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.