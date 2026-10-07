Sin Charles Aránguiz: la lista de citados de U. de Chile contra Deportes Antofagasta

El mediocampista quedó al margen del duelo por los cuartos de final de Copa Chile. Fue resguardado por el cuerpo técnico.

Universidad de Chile se alista para su primer partido contra Deportes Antofagasta. La escuadra estudiantil desembarcará en el norte del país para la ida por los cuartos de final de Copa Chile.

Y para ello, Fernando Gago ya determinó su lista de citados, la que tiene novedades. Además de tener una amplia gama de jugadores juveniles, hay una ausencia que no pasa desapercibida.

¿Qué pasó? Charles Aránguiz quedó al margen del viaje. El mediocampista fue resguardado por el cuerpo técnico y no dirá presente en el terreno de juego contra el conjunto puma.

Caso similar es el que vive Octavio Rivero. Tal como fue confirmado por el DT argentino en conferencia de prensa, el delantero uruguayo aún está poniéndose a punto físicamente.

Entre los canteranos, destaca la inclusión de nombres como Jhon Cortés, Diego Vargas, Franco Fernández y Claudio Gutiérrez. Serán utilizados para cumplir con el reglamento sub-21.

Fernando Gago dejó fuera de la convocatoria de Universidad de Chile a Charles Aránguiz. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La lista de citados de Universidad de Chile

1.- Cristopher Toselli

4.- Diego Vargas

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

11.- Eduardo Vargas

13.- Jhon Cortés

15.- Tobías Reinhart

17.- Fabián Hormazábal

18.- Juan Martín Lucero

19.- Javier Altamirano

21.- Marcelo Díaz

22.- Matías Zaldivia

23.- Ignacio Vásquez

25.- Gabriel Castellón

26.- Matías Riquelme

32.- Gonzalo Reyna

36.- Franco Fernández

40.- Claudio Gutiérrez

Dicho compromiso de ida entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se jugará este miércoles 7 de octubre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.