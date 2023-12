Universidad de Chile empieza a decirle adiós a la temporada 2023 y ya comienza a planificar lo que será su 2024, en el que los ‘Azules’ esperan poder reforzarse de la mejor forma para luchar por grandes cosas.

Sobre esto, la directora de Azul Azul, Cecilia Pérez conversó con Redgol y se refirió a lo que son los rumores de refuerzos en la U, en la que fue consultada sobre el sueño de los hinchas con el retorno de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, en la que les abre la puerta del retorno.

“Sin duda, imagínate, Charles yo dije el año pasado que me encantaría que pudiese volver a su casa, y lo mismo que Edu Vargas, quienes nos dieron tantas alegrías“, comenzó señalando Pérez.

Ante este gran deseo, la ex ministra de nuestro país fue muy clara al señalar: “uno espera que eso sea siempre lo más pronto posible, pero claramente primero depende de ellos”.

Colocando el balón en el piso, Pérez deja su pasionalidad de lado por ver a estos dos jugadores en la U y entiende el deseo de ambos en poder mantenerse en ligas más competitivas.

Pérez habla del sueño de los hinchas de la U con estos posibles retornos | Foto: Photosport

“Son jugadores que todavía tienen mucho que dar. A mí no me gusta cuando dicen que vienen a terminar su vida a la U, que es súper legítimo y nos encantaría, pero me imagino que son jugadores que se proyectan todavía en un fútbol mucho más competitivo“, declaró a Redgol.

“Por lo tanto, yo creo que jugadores del tamaño de Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, me imagino, que siempre esperan poder tener más minutos en un fútbol más competitivo“.

Finalmente, la directora del club indica que ante la posibilidad de poder fichar a ambos jugadores en un corto plazo, deja en claro que es muy difícil competir con la billetera de otros países, en la que espera que prime el deseo de los jugadores en poder volver.

“Competir con Brasil es super difícil, pero dicho eso si ellos quieren la U es su casa y las puertas siempre van a estar abiertas“, cerró.

¿Cuántos títulos consiguieron juntos Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en la U?

Ambos jugadores lograron juntos los Campeonatos de Apertura y Clausura con la Universidad de Chile en el año 2011 y también fueron piezas claves de la obtención de la Copa Sudamericana en el mismo año.