Universidad de Chile se encuentra en Lima para jugar la Noche Crema ante Universitario de Deportes, partido que le servirá de ensayo general para lo que ocurrirá el próximo viernes 30 de enero en el Estadio Nacional cuando los azules debuten en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano.

Precisamente pensando en la liga local, hay una preocupación extra que tiene al entrenador Francisco Meneghini muy intranquilo: la regla del sub 21 que obliga a los equipos a cumplir con la regla de 1890 minutos.

¿Por qué el problema? Porque Paqui tiene considerado ocupar al delantero Ignacio Vásquez, quién llegó a la U el 2023 proveniente de Cobresal, debutando en el primer equipo al año siguiente y que el 2025 no tuvo continuidad alguna con Gustavo Álvarez en la banca.

Nacho vence contrato con la escuadra azul en abril del presente año, por lo que el jugador podría en la práctica salir de Universidad de Chile en ese momento, una balde de agua fría para Meneghini.

Pese a que hubo un enfriamiento en las negociaciones a fines del año pasado, a partir de la decisión de Paqui de contar con Vásquez como su sub 21, es que en el segundo piso del Centro Deportivo Azul trabajan en esa renovación como prioridad absoluta.

Ignacio Vásquez es prioridad para la U.

Según pudo averiguar BOLAVIP en la U están confiados que todo llegará a buen puerto y que el joven jugador alcanzará un acuerdo la próxima semana y de no mediar algún inconveniente, comenzar la Liga de Primera ya renovado con la U.

¿Ignacio Vásquez viajó a Lima con el plantel de Universidad de Chile?

Efectivamente el delantero es parte de la delegación de la U que se trasladó hasta la capital peruana para enfrentar a Universitario de Deportes en la tradicional Noche Crema.