Universidad de Chile tendrá que tomar una importante decisión en el mercado de fichajes. ¿Cuál? El conjunto azul debe ponerle punto final a una teleserie: la eventual continuidad de una promesa del club.

Es que el 31 de diciembre de 2025, la escuadra laica puede dejar partir gratis a uno de los jugadores con mayor potencial para el futuro. Su nombre es Ignacio Vásquez.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el delantero de 19 años aún no llega a acuerdo para renovar su contrato. Si bien el futbolista quiere seguir en el elenco azul (sin condiciones especiales), el negocio no está cerrado.

Por ello, crece la incertidumbre sobre cuál será el próximo paso en su carrera. Durante la presente campaña, el mediapunta no ha sumado mayor participación en el plantel profesional.

Incluso, ha sido relegado a las series inferiores de Universidad de Chile, lo que evidencia su involución en la consideración del primer equipo. Ello le valió quedar fuera del Mundial sub-20 con La Roja.

El futuro de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile es un misterio. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el oriundo de San Bernardo ha disputado tan solo dos compromisos con la camiseta azul. En dichas oportunidades, aportó con una asistencia.

¿Se mantendrá en el cuadro azul para sus próximos desafíos? Está por verse. Le queda poco más de un mes para determinar si seguirá representando a Universidad de Chile.

En resumen: