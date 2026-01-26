Universidad de Chile ya se prepara para lo que es su debut dentro del torneo nacional para este 2026, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

A días de lo que será este debut oficial para la U, el conjunto ‘Laico’ hace unos instantes recibió un importante castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Desde la Universidad de Chile comunicaron que el Tribunal de Disciplina le aplicó un castigo a parte de la hinchada azul tras los incidentes que se vivieron en el duelo del pasado torneo ante Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura.

Tras estos incidentes que marcaron dicho encuentro, la ANFP sancionó a los hinchas de la Universidad de Chile que formaron parte de la galería norte (3.327 espectadores) del Estadio Santa Laura con una fecha de castigo a cada uno de ellos.

Los incidentes que generaron la sanción en la U | Foto: Photosport

“El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo a una fracción de la parcialidad de Universidad de Chile por los hechos ocurridos en el partido contra Coquimbo Unido, el 2 de diciembre pasado, en el Estadio Santa Laura”, partió declarando.

“El organismo sancionó con un partido a todos los asistentes que fueron validados ese día en la galería norte del recinto de Independencia. Con esta medida, 3.327 espectadores no podrán asistir al partido del próximo viernes 30 de enero contra Audax Italiano”.

“El tribunal de la ANFP sancionó a los espectadores de la galería norte por instalación de lienzos no autorizados, interrupción del partido en dos ocasiones y reiterada utilización de elementos pirotécnicos”, cerró.

De esta forma, la Universidad de Chile ya parte el 2026 con un importante problema para su debut con su público, lo que esperan que no siga ocurriendo en esta temporada.

REVISA LA SANCIÓN DE LA ANFP A LA U