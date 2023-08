Este sábado, Universidad de Chile recibe a Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en encuentro correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional de primera división.

Y es así, como el técnico Mauricio Pellegrino tiene algunos dilemas para armar su once para medirse ante los albos, donde no solo la partida de Darío Osorio a Europa complica al estratega, si no también, qué mediocampo dispondrá en esa zona de la cancha en su equipo.

Lo más lógico es que a la cancha vayan como estelares Emmanuel Ojeda y Federico Mateos. El primero ya habiendo cumplido su fecha de sanción y el segundo se espera ya que se encuentre recuperado con miras al cotejo frente al cacique. Pero, otra interrogante surge en la cabeza del técnico, si incluir a Israel Poblete o a Jeison Fuentealba.

El primero tiene más experiencia, ha jugado más en el proceso de Pellegrino y si bien ha venido en baja como todo el equipo, al menos es un jugador que no se va a esconder y correrá dentro de la cancha, pero siempre siendo una gran incertidumbre con qué versión se encontrarán los hinchas. Además, tendrá que mantener preocupado a quien es la aduana colocolina, Leonardo Gil.

Por su parte, el canterano viene pidiendo cancha, pero en el año solo ha sido titular una vez y fue ante Magallanes en febrero pasado donde fue expulsado. No obstante, siempre cuando entra a la cancha va hacia adelante, encara, tiene habilidad y contagia al resto de sus compañeros. Pero siempre generará incertidumbre dar titularidad en un partido como este y quizás, el trasandino lo tenga como un arma cuando el duelo ya esté en pleno desarrollo.

Son las cartas que maneja el técnico Mauricio Pellegrino y que con el correr de los días irá dilucidando en el Centro Deportivo Azul cuando aún le restan tres entrenamientos más.

El gran dilema de Pellegrino (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.