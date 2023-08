Este martes, Darío Osorio viajó a Europa para realizarse los exámenes médicos en su nuevo club el impronunciable Midtjylland de Dinamarca y deja así a la Universidad de Chile de cara al Superclásico ante Colo Colo de este fin de semana.

Todo esto se da en vísperas que cierre el libro de pases en Europa, en específico este 31 de agosto por lo cual se finalmente, La Joya de Hijuelas a sus 19 años tendrá su primera experiencia en el viejo continente.

No obstante, con toda esta situación hay un damnificado, la Universidad de Chile y en específico su entrenador, Mauricio Pellegrino, quien por estos lidia con los cuestionamientos a su gestión y donde algunos ya señalan, que caer ante los albos, el proceso se haría insostenible.

Sin embargo, una de las mayores críticas a la dirigencia es no haber reforzado al plantel de cara al segundo semestre, donde solo llegó el lateral izquierdo Vicente Fernández, pero el concepto era claro, “si no se vendía a algún jugador, la U no se reforzaba“.

Esto lo expuso Pellegrino en la conferencia de prensa el día 19 de junio previo al duelo ante O’Higgins por Copa Chile, donde manifestó su gran temor, debido a que el libro de pases en Chile se cerró a finales de julio, pero en Europa ahora en unos días más. Así lo planteó el estratega en aquella ocasión.

“Lo que me he ocupado en decir al club es que hasta el 30 de agosto terminan los mercados en grandes ligas o de Europa. Un jugador como Darío se podía ir el 28 o 29 de agosto y si tengo que esperar a esa fecha para firmar un jugador no dan los plazos. Si tengo que esperar vender para después traer, estamos mal”, casi de manera pitonisa expuso el DT azul.

En aquella oportunidad, agregó que “las ventas no se pueden planificar, porque no depende de ti que vengan mañana por cualquier jugador a querer pagarlo. En la mayoría de los casos si pagan se va a ir. No depende de nosotros”, cerró manifestó Pellegrino.

Y finalmente ocurrió, tal cómo lo señaló el trasandino que ve partir a uno de sus buenos valores, justo en la antesala del duelo que todos en los estudiantiles, se juegan la vida.

¿Con qué números se va Darío Osorio este 2023 en la U?

La Joya de Hijuelas disputó 18 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante este año 2023, anotando tres goles. Todas esas conquistas, fueron en el certamen de la primera división.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.