La Vargasmanía ya es una realidad en el Centro Deportivo Azul. La llegada de Eduardo Vargas durante la mañana de este día desató una verdadera locura entre los hinchas de Universidad de Chile, quienes llegaron en masa hasta el CDA para recibir al delantero como el ídolo que es, en su esperado regreso al club tras 14 años en el extranjero.

Desde muy temprano, decenas de fanáticos se apostaron en los accesos del recinto de La Cisterna con camisetas y mensajes dedicados a ‘Turboman’. La expectativa era total y el ambiente recordaba jornadas históricas, propias de un fichaje que remueve emociones profundas en el pueblo azul.

Eduardo Vargas firma camiseta a un feliz hincha que lo esperó durante horas en el CDA (Foto: Bolavip)

Vargas ingresó al centro de entrenamiento en un vehículo polarizado, sin realizar declaraciones a la prensa ni a los hinchas que lo aguardaban con ansias. Aun así, su sola presencia bastó para encender aún más el fervor de la parcialidad universitaria, que se mantuvo firme esperando su salida.

La paciencia tuvo recompensa. Tras finalizar sus primeros trámites en el CDA, el nuevo delantero de la U salió a saludar a los hinchas, desatando una ovación cerrada. Allí, Eduardo Vargas se dio el tiempo de compartir cerca de 20 minutos con los fanáticos, firmando camisetas, sacándose fotografías y devolviendo el cariño recibido.

La escena fue clara y emotiva: niños, jóvenes y adultos lograron acercarse a uno de los grandes referentes de la historia reciente del club, en un momento que muchos esperaron por más de una década. El rostro de Vargas reflejaba cercanía y agradecimiento, consciente del significado que tiene su retorno a la U.

Así, BOLAVIP fue testigo directo de una jornada marcada por la emoción y la ilusión. La Vargasmanía ya se tomó el CDA y deja en evidencia que el regreso de Turboman no es solo un refuerzo futbolístico, sino también un golpe anímico potente para una Universidad de Chile que vuelve a soñar en grande como en 2011.

DATOS CLAVE

Eduardo Vargas regresó oficialmente al Universidad de Chile el pasado sábado 3 de enero.

El delantero firmó camisetas y compartió cerca de 20 minutos con los hinchas en su llegada.