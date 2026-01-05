Universidad de Chile esta jornada inició de forma oficial lo que es su pretemproada pensando en los desafíos del 2026, en el que los ‘Azules’ serán comandados por su nuevo entrenador, Francisco Meneghini.

Para este día sin duda quien iba a captar las mayoría de las miradas es el delantero Eduardo Vargas, quien fue oficializado este fin de semana y hoy tuvo su retorno al Centro Deportivo Azul para iniciar junto a sus compañeros los trabajos de preparación.

Uno de los momentos más esperados para le hincha de la U se concretó en esta jornada y este era del anhelado reencuentro entre Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, dos históricos del club.

Este momento se dio hoy y fue captado por la Universidad de Chile en sus redes sociales, en la que mostró lo que fue este momento, en el que sin duda ambos jugadores mostraron su felicidad inmediata de poder volverse a encontrar.

VIDEO: REVISA EL REENCUENTRO ENTRE ARÁNGUIZ Y VARGAS