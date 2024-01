El capitán de Universidad de Chile está viviendo un momento mágico. Marcelo Díaz a sus 37 años, goza de su presente en el que se enmarca por su retorno al club de sus amores.

En diálogo extenso con el programa La Magia Azul, el Carepato habló de todo y más con el panel y ante la consulta sobre quién es el entrenador que más lo ha marcado, respondió a aquello.

“Hay dos personas que les debo claramente muchísimo porque si no fuera por ella no sería futbolista. Una de ellas es Jorge Tavera quien fue mi primer entrenador acá en Padre Hurtado y el otro es Héctor Pinto quien me hizo debutar en el profesionalismo. Ahora, cada uno se lleva su papel principal, pero Pinto es quien se lleva todos los elogios”, reveló el Chelo.

Díaz apunta a Héctor Pinto como el más importante entrenador en su carrera (Archivo)

Marcelo Díaz y su relación con Jorge Sampaoli

Llama la atención, que el mediocampista no haya mencionado a Jorge Sampaoli, con quien ganó los tres campeonatos internacionales que tiene a su haber, la Copa Sudamericana y las dos Copas Américas.

Díaz, manifestó que el casildense es el mejor entrenador que ha tenido en su carrera deportiva, pero que bajo ninguna circunstancia puede olvidarse del ex DT campeón azul en 2004.

“Sampaoli fue el mejor técnico que tuve en mi vida, pero si no fuera por Héctor Pinto quien me hizo quedar en la U cuando me fui a probar, fue él quien me subió al plantel y fue él quien me hizo debutar en el profesionalismo, entonces si hay una persona que se debe llevar todo lo que sucedió en un comienzo es él“, expresó el ex Racing.

Finalmente, señaló que “a Sampaoli lo conocí cuando ya tenía cinco años de plantel entonces él es el mejor técnico que he tenido en mi vida y le debo muchísimo, pero si no fuera por Héctor Pinto ni siquiera habría conocido a Sampaoli“, cerró Marcelo Díaz.

Díaz enfatiza que Sampaoli es su mejor DT (Archivo)

¿Cuándo debutó Marcelo Díaz en el profesionalismo?

Corría el sábado 22 de enero de 2005 cuando Universidad de Chile enfrentó a Everton en Viña del Mar cayendo por tres goles a dos. Esa noche en el Estadio Sausalito marcó el debut de Marcelo Alfonso Díaz Rojas. Fue reemplazado por Cristian Canio con Héctor Pinto en el banco.