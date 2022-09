Conoce cuándo no se podrá contar con el suministro.

Aguas Andinas informó que próximamente habrá un masivo corte de agua que afectará a algunas comunas de Santiago, por lo cual es importante informarse para saber cuándo será y los sectores que se verán alterados por esta situación.

Este corte se debe a la construcción de la nueva Línea 7 del Metro, con lo cual la empresa se verá obligada a interrumpir el suministro y así las obras del transporte subterráneo puedan avanzar correctamente.

Respecto a la fecha en la cual no habrá servicio de agua potable, será el miércoles 12 de octubre donde a partir de las 15:00 horas, hasta las 6:00 del jueves 13 de octubre, no se contará con el suministro. Vale recordar que sin agua no pueden funcionar colegios ni lugares con atención al público, tales como centros comerciales o locales de comida.

En total serán ocho las comunas de Santiago que verán afectadas algunas zonas afectadas, en las cuales Aguas Andinas ya anunció que tendrá 96 puntos de abastecimiento para que las personas puedan obtener este vital suministro de manera gratuita.

¿En qué comunas de Santiago sucederá este corte de agua?

Las comunas con zonas afectadas serán: