Los Técnicos en Enfermería de Nivel Superior son personal clave para el área de la salud en nuestro país, realizan tareas encargadas de cuidar al enfermo y prevenir enfermedades. Su tarea es más cercana al enfermo, ya que cuidan de él en el momento de su turno.

Por otro lado, en Chile existe la polémica de que hay más de 200 mil TENS, que se encargan de cuidar a los enfermos y prevenir las enfermedades en distintos lugares, ya sea públicos o privados.

A casi tres décadas de implementarse esta carrera reconocida por ambos ministerios, la normativa sanitaria (Código Sanitario), no reconoce a dichos trabajadores por su título, lo que es peor, aplica una valoración desigual entre los profesionales de la salud.

Aun así, es una de las carreras técnicas más estudiadas en Chile, por lo que siempre se está buscando personal de esta área para trabajar. A continuación, te contamos cuáles son los empleos disponibles para TENS.

¿Existen empleos para TENS? Consulta los disponibles

TENS formado o para formación en diálisis (LA REINA)

Fresenius Medical Care, empresa multinacional que se especializa en entregar tratamiento a pacientes con insuficiencia renal, requiere de TENS (titulados) con formación en diálisis o que deseen formarse en Diálisis y luego trabajar en nuestro Centros. Nuestra oferta laboral es para nuestros distintos centro ubicado en la comuna de La Reina.

TENS Red Clínicas regionales

Importante Clínica dedicada a la Neurorehabilitación busca TENS para incorporarse a nuestro equipo y apoyar en la rehabilitación de Nuestros Pacientes. Deberás trabajar en cuarto turno, estar inscrito en la superintendencia de salud y contar con tú vacuna de hepatitis B.

TENS imageología sector oriente

Importante institución dentro de los Centros Médicos y Clínicas de Chile, Busca Técnicos en Imagenología o Tens con especialidad en Imagenología que puedan trabajar en Los Domínicos Sector Oriente (RM)- 45 Horas de Lunes a Viernes turno AM (8:00 AM- 17:00 PM) o turno PM (11:00 AM- 20:00 PM) + todos los Sábados hasta medio día.

TENS Pediatría RedSalud Vitacura (campaña invierno)

Somos Red Salud CChC, la red de salud privada con mayor cobertura en el territorio nacional, ofreciendo prestaciones médicas y dentales a través de sus 9 Clínicas y más de 40 Centros Médicos y Clínicas Dentales, a lo largo del país, desde Arica a Punta Arenas. Brindamos una salud de calidad accesible, disponible en diferentes puntos del país y con calidez humana.

¿Qué otros empleos para TENS hay?

Puedes consultar más trabajos y empleos aquí.