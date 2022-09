Luego del gran fin de semana largo por las Fiestas Patrias, en donde se festejó durante el viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de septiembre, no falta mucho para el próximo fin de semana largo. No obstante, antes está el tradicional 18 chico, en donde los chilenos vuelven a festejar por el 18 de septiembre, si es que la celebración no fue suficiente.

Ir a la playa, al campo, a la nieve o incluso a otro país son algunos destinos elegidos y planificados por los chilenos para los feriados del año, más aún si estos coinciden con el fin de semana para que de esta forma sean una especie de mini vacaciones.

Sin embargo esto trae algunos problemas, como los "tacos" en las carreteras, especialmente en las salidas hacia el litoral central, o en los regresos a Santiago. Además, esto trae consigo muchos accidentes de tránsito, por lo que se llama siempre a celebrar con responsabilidad en caso de que se tenga que conducir un vehículo.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El siguiente fin de semana largo, despues del vivido el 18 de septiembre, será el lunes 10 de octubre que es feriado por el Encuentro de Dos Mundos. Este día coincide con el domingo 9 de octubre y el sábado 8 de octubre, por lo que ese será el próximo feriado largo.

¿Cuántos feriados le quedan a este año 2022?

Contando el mencionado día feriado por el Encuentro de Dos Mundos, a continuación se detalla los cinco días festivos que le restan al presente año 2022:

Lunes 10 de octubre : Encuentro de Dos Mundos

: Encuentro de Dos Mundos Lunes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Martes 01 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos Jueves 08 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Domingo 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable)

El año acaba el sábado 31 de diciembre de 2022, por lo que el primer feriado irrenunciable del próximo 2023 será el domingo 1 de enero cuando se celebre el Año Nuevo.