Aries (marzo 21-abril 20)

Aunque posees un espíritu práctico y una gran facilidad para avanzar y tomar decisiones sobre la marcha hoy te complicarás algo porque tendrás que elegir entre dos caminos diferentes y te jugarás mucho en ello. Incluso podrías escoger el peor de los caminos por el estrés y los nervios.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te aguarda un día especialmente inspirado y feliz, es uno de esos días en los que todo cobra sentido y vemos nuestro horizonte limpio y claro, todo nos parece mucho más sencillo y el viento parece soplar a nuestro favor. Sobre todo puede ser un día muy positivo en el caso de que tuvieras que viajar o tratar con foresteros.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy será un día de batalla para ti, te enfrentarás a uno de esos conflictos que no se pueden arreglar con gran astucia y habilidad, sino que para ello tendrás que echarle voluntad y valor, luchar como un gladiador para remontar las adversidades y venirte arriba en momentos difíciles. Hoy debes vencer, no convencer.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Por suerte hoy, como en muchos otros días, tendrás a flor de piel tu abundante mundo emocional y sensibilidad, pero en esta ocasión va a ser para mejor. Por el azahar o quizás por algún otro motivo, estás en uno de esos instantes en los que sacarás lo mejor de ti y te convertirás en un gran bien para ti y tus cercanos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Aunque te cuesta mucho, tienes que asimilar que la gran mayoría de las personas que te rodean no posee tu nobleza ni tu corazón, por eso, cuando eres víctima de alguna mezquindad, como te podría pasar hoy, estallas en una terrible furia y eres capaz de lo peor. Puede que tengas un día poco agradable, pero pasará luego.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te dejes llevar por los nervios, el estrés o la impaciencia, porque estas cosas van a ocurrir mucho en tu vida hoy. También tendrás un carácter más agresivo o explosivo de lo común, pero deberías saber de una buena vez que estás tratando con seres, no con ángeles; son imperfectos y tienes que aceptarlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No oigas a las voces que te llevan hacia la negatividad, el camino no será tan duro como te lo piensas y tú tienes astucia y habilidad de sobra para remontar las dificultades. No dejes que pequeños problemas inesperados te arruinen, por muy incómodos o fastidiosos que lleguen a ser. Debes continuar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La vida íntima en general, o el amor en particular, te brindará acontecimientos muy agradables este día debido a la posición favorable de Venus. También tú mismo te sentirás bien u optimista y podrás enseñar a los demás lo mejor de tu naturaleza. Tú también eres capaz de llegar a dar mucho amor a tus cercanos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este será uno de los signos más favorables hoy debido a la influencia benéfica de la Luna, especialmente para los temas laborales, mundanos y materiales en general. La fortuna te sonreirá y también obtendrás apoyos que no tenías en cuenta. Es un día muy positivo si has de tomar alguna decisión relevante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El viento soplará a tu favor en este nuevo día, más aún en los asuntos relacionados con el trabajo, el dinero y los asuntos mundanos en general, incluso será un día muy positivo si tuvieras que tomar alguna iniciativa importante o arriesgarte en los negocios o tus finanzas. Tendrás mucha inspiración.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Estás ante un día con mucho trabajo y sacrificios, o al menos tú lo vivirás así, sin embargo, luego te valdrá la pena y alcanzarás las metas que estás persiguiendo, ya sea hoy mismo o algo en el futuro. No te centres en el camino o las asversidades, sino que interesaría más poner la atención en la victoria final.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

¡Sigue adelante!, lo creas o no estás en un gran momento y según avances las puertas se te irán abriendo, tanto en lo profesional y material como en los temas del corazón. No todo será sencillo, pero no dejes que ningún obstáculo te baje el ánimo. Se acerca a tu vida una gran felicidad.