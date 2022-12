Aries (marzo 21-abril 20)

Este será un muy buen día que girará en torno al dinero y las cosas materiales, ya sea porque vas a tener alguna satisfacción o alguna preocupación, o ambas cosas. En cualquier caso, será un día positivo para las iniciativas monetarias, de negocios, bancos y asuntos administrativos. Conviene que seas prudente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Si piensas tomar alguna decisión o iniciativa importante relacionada con el trabajo, dinero y asuntos materiales, te conviene pensártelo un par de veces más porque no podría salir bien o quizás no exactamente del modo que tú esperas. Debes evitar ser impaciente o te equivocarás y no podrás dar marcha atrás.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El influjo de Marte, que se encuentra en tu signo de Géminis, te impulsará a desplegar una enorme actividad y afrontar conflictos o asuntos pendientes que, de forma consciente o inconsciente, estabas postergando para el futuro. Pero también te podría llevar a actuar de manera errónea por ser muy impaciente, alocado o temerario.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No estás en lo correcto sobre tu destino, Cáncer es uno de los signos con más suerte, más cuidados y con más posibilidades de concretar sus sueños, el problema está en esa riquísima vida interna tuya que muchas veces actúa como tu peor rival. La verdad y los acontecimientos te demostrarán que la suerte está de tu lado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás ante un día suertudo o fructífero, a tu alrededor reinará la alegría o al menos un ambiente favorable. Sin embargo, tú no estarás muy bien interiormente porque hay algunas cosas que no acaban de salir del modo esperado y tú tampoco puedes hacer nada porque en este momento debes ser paciente y esperar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy puede ser un día algo complicado porque vas a recibir un reto totalmente injusto o te van a culpar de algo que tú no has realizado en tu ámbito laboral, además te será complejo, o te llevará tiempo, demostrar que eres inocente con aquello de lo que te están acusando, pero al final la verdad se impondrá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes aprender a moverte con habilidad y sabiduría, y gracias a estas virtudes, que tú tienes de sobra, vas a salir airoso de una situación muy comprometida o un problema demasiado delicado. Ten precaución con las traiciones y conspiraciones, de cara al exterior todo el mundo parece que te quiere, pero no te fíes de lo que ven tus ojos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La suerte estará contigo hoy de cara a tus actividades laborales, sociales, económicas y mundanas en general, aunque en verdad todo ello es fruto de grandes esfuerzos y sacrificios realizados de manera silenciosa. Pero lo relevante es que estás a punto de cosechar el fruto y lograr algo que anhelas desde hace mucho tiempo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La presencia del Sol en tu signo está haciendo que goces de una suerte o un protagonismo mucho mayor del que posees habitualmente. Esta puede ser una semana de grandes realizaciones tanto en los temas laborales y materiales como en tu vida privada, una excelente hora para tomar iniciativas y para realizar un viaje.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Una de tus mayores virtudes es la gran voluntad que muestras a la hora de pelear por concretar tus sueños. Aunque las complejidades sean enormes o los oponentes cuantiosos no por ello renuncias, y estás dispuesto a sufrir durante mucho tiempo las más duras pruebas hasta que al final triunfes. Hoy vivirás esto de manera intensa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Aunque los seres que quieres te dañen, o no te entiendan, nada es capaz de abatirte ni de hacerte modificar ni en tu forma de pensar ni en tu modo de actuar. Tú no te mueves por las conveniencias o el sentido práctico sino por tus ideales y convicciones. Hoy deberás afrontar una situación que se dará de esta forma.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes tener más desconfianza y no regalar tu corazón y tu ayuda de manera simple como sueles hacerlo. Los astros te indican que tengas precaución con las traiciones o los ataques por la espalda, tú eres noble, bueno, generoso y sincero, pero la mayoría de tus cercanos no son así y pueden dañarte mucho si no tomas resguardos.