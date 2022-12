Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy tendrás un día más favorable, o al menos así lo sentirás, especialmente favorable para temas relacionados con el trabajo, economía y otros temas mundanos o sociales, y las iniciativas o decisiones que tomes en relación con ellos. Se podrá arreglar o desbloquear algún conflicto que te inquietaba.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Sácale al día su lado positivo y disfruta con lo que tienes cerca, aunque no sea lo que esperabas. La vida va más despacio de lo que van tus deseos y proyectos íntimos, pero si le das tiempo al tiempo acabarás cruzando la meta. Ahora debes ser feliz con lo tuyo y no agobiarte por el futuro, porque todo va a llegar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

En muchos instantes te sentirás abrumado porque tus sueños e ilusiones chocarán claramente con las limitaciones que te impone la realidad en donde estás. Debes ser consciente de que no todo se puede conseguir de un día a otro, desesperarte no sirve de nada ni te va a solucionar algo, todo llegará en su minuto.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tú siempre estás más presente en los sueños que en la realidad, pero es ahí también donde está tu ventaja porque cuando las cosas se complican, tú sabes cómo refugiarte en un mundo interno protector, con muchas esperanzas maravillosas que estás seguro de que algún día se concretarán. Ahí está tu poder.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tu signo será de los más afortunados en el día de hoy tanto en los temas laborales y mundanos como en los de carácter más íntimo, la fortuna está siempre contigo, pero hoy la vas a percibir un poco más en las situaciones más simples. Temprano todo saldrá como quieres y luego tendrás una tarde muy alegre.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No te deprimas porque el amor pueda causarte alguna situación algo triste o dolorosa, tú ves fatalidad donde a lo mejor hay fortuna y el destino te ha arrancado a una persona que no te convenía. Ese es, justamente, el mensaje que los astros quieren entregarte en el día de hoy, lo que deseamos no siempre es lo conveniente.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No dejes que el pesimismo y la negatividad se apoderen de ti, porque hoy tendrás mucho peligro de que eso ocurra, incluso aunque no exista un motivo sólido para ello. Hoy tenderás a ver los problemas gigantescos o puedes sentirte paralizado por la pena aunque debiera ser todo lo opuesto. Es algo pasajero.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy tendrás un día muy belicoso, aunque por suerte tenderás a canalizar bien tu energía. Ideal para todo lo que tenga que ver con el trabajo y las cosas materiales, donde desplegarás una gran actividad y tomarás decisiones afortunadas. Es un día bueno para ti aunque debes tener algo más de serenidad y calma.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No seas tan exigente o radical con tu pareja porque se podría alejar de ti. Aunque tengas razón en tus quejas no debes llevar las cosas al extremo o todo estallará por los aires. Debes mantener tu temperamento, especialmente en el día de hoy, o este te acabará dando una puñalada. Todo se va a arreglar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy puedes arreglar problemas o preocupaciones que tenía pendientes en relación con el trabajo, el dinero, papeleos y otros asuntos cotidianos. El día te va a cundir mucho y más aún si te mentalizas y despliegas una intensa actividad. Tras largo tiempo abrumándote ahora varias cosas a la vez se resuelven de la nada.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te espera un día positivo, fecundo y en el que todo irá bien, al menos desde un punto de vista general. Pero mucho de esto también va a ser porque enseñarás el mejor lado de tu personalidad y por ello tanto en el ámbito laboral como en el amor y la vida familiar hoy tendrás un día con muchas experiencias agradables.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La providencia o el destino te podrían a hacer un gran milagro a lo largo del día de hoy, o al menos tú sabrás que eso es lo que en realidad ha ocurrido. Un grave problema que te estaba abrumando se va a arreglar de un modo tan simple o tan especial que tú lo tendrás como milagroso y te dará mucha fuerza.