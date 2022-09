Aries (marzo 21-abril 20)

No siempre las cosas se pueden hacer a tu modo. Debes estar dispuesto a ceder en ocasiones para lograr que estas salgan bien, ya que nadie tiene la razón siempre y tú no eres una excepción a esa regla. Evitarás problemas dejando que otros asuman el liderazgo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

A pesar de que hoy es un día de descanso, despetarás temprano y con toda la energía del mundo para realizar distintas tareas pendientes que tenías. Es un buen día para encontrarle la solución a las cosas defectuosas de la casa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hay jornadas en las que es bueno estar solo, pero esta no es una de ellas. Es un buen día para juntarte con amigos o familia y trabajar en las relaciones con tu círculo más íntimo. Siempre hay temas que quedan pendientes, por lo que puede ser la ocasión de enfrentarlos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Los planetas como Júpiter apuntan en tu favor y esto te traerá diversos beneficios. Este mes hay cambio de estación y el viento comienza a empujarte a realizar actividades al aire libre. Es un buen momento para aventurarse en deportes o lugares que desde hace tiempo quieres conocer.

Leo (julio 23-agosto 22)

La vida te entrega un excelente domingo, donde tendrás la oportunidad de relajarte haciendo una actividad que te apasiona en compañía de tus seres queridos. No le puedes pedir más a este lindo día lleno de energías favorable y con gente que te quiere.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hace tiempo tienen un anhelo amoroso, pero por distintos motivos sentías que la suerte no estaba jugando a tu favor. Pues bueno, hoy será el día donde podrás cumplir aquellos sueños que agitan tu corazón. Ese amor platónico hoy comienza a ser real.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es un día para ser un poco más recatado en las expectativas. Cuando no se puede ganar, malo no es empatar. Esa frase aplica perfectamente para este día. La iniciativa no es una buena estrategía, menos en lo sentimental, ya que te podrías llevar una gran decepción.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hay situaciones en las cuales vale la pena soltar los remos y dejar que te lleve la corriente. En esta jornada los planes no saldrán como esperas, por lo que debes tener la templanza para ir corrigiendo o siguiento las alternativas que se te van presentando. Te puedes llevar una buena sorpresa.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás viviendo el fruto de todo el esfuerzo que has realizado a través de los años. Muchas veces no te detienes a ver lo afortunado que eres y pierdes el tiempo quejándote por cosas sin sentido. Es un buen día para estar en contacto con la naturaleza.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Por fuera no desmuestras las inquietudes que llevas en el alma. Hay muchos asuntos que te quitan el sueño por las noches, pero tampoco haces mucho por solucionarlos. Debes tomar el volante de tu vida y enfrentar esos problemas si quieres volver a dormir con tranqulidad.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Después de cargar por mucho tiempo con algunos problemas, al fin tienes un día de descanso real, donde podrás dormir son sobresaltos. Lograste superar una gran tormenta y hoy disfrutas de la marea tranquila de la vida.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres de las personas que suele dar mucho más de lo que recibe, pero hoy la torta se dará vuelta y podrás gozar del agradecimiento de los demás hacia ti. Déjate querer y regalonear que lo mereces bastante. Será un hermoso día.