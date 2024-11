La Teletón 2024, que se está llevando a cabo desde este viernes 8 de noviembre hasta este sábado 9, debe recaudar una cifra de $38.044.459.976.

Para ello como cada año, se reunieron artistas, personajes de la TV y los millones de chilenos en esta genial cruzada, en la que el atacante nacional del Southampton de Inglaterra, Ben Brereton, no quiso quedar ausente.

En estas “27 horas de amor”, el delantero de la Selección Chilena que no ha sido convocado en las últimas fechas por Ricardo Gareca, hizo su aporte desde tierras inglesas para esta enorme cruzada.

A través de sus redes, se dio a conocer un video donde informó: “Me gustaría desearle a todos una gran noche unidos, para ayudar a muchos niños y familias. He firmado un par de mis zapatos para una rifa, que he donado a través de una fantástica organización, Fundación Corazón Sano In Sports”.

¿Cómo aportar a la Teletón 2024?

Como cada año, la cuenta sigue siendo la famosa 24.500-03 del Banco de Chile. Allí se pueden realizar los aportes para llegar a la meta que este año asciende al monto de $38.044.459.976.

A esta hora, es decir, a cerca de 12 horas del término de la campaña, el cómputo actual va en $6.326.871.270, por lo que aún faltan cerca de 32 mil millones de pesos para llegar a la meta.