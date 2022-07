Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Nada bueno se consigue sin luchar por ello. Pues bien, hoy será un día de batallar por lo que quieres, aunque ten por seguro que te saldrás airoso y que no tendrás nada que temer. Enfrentar los diversos obstáculos con una actitud positiva siempre es bueno.

Tauro (abril 21-mayo 20)

El día no arrancará como esperabas y se te cruzará uno que otro problema, pero no te preocupes demasiado, que saldrás bien parado de todo. Debes tomar aquellas dificultades con serenidad, para así poder siempre elegir la manera correcta en cómo los enfrentas. Confía en que al final todo resultará bien.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy los planetas apuntan a tu favor en cuanto a tus relaciones personales, por lo que debes animarte a realizar esos contactos que tanto añoras. En lo laboral estarás con tu estrellita especial y gozarás de una jornada con mucha inspiración, déjate llevar por tu intuición que no te fallará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay situaciones o momentos en los que estás feliz sin saber el motivo. Cantas sin darte cuenta o los chistes se te hacen más graciosos. Muchas veces esto tiene que ver con un punto de vista positivo más que con una razón puntual. Traduce esta energía en iniciar nuevas aventuras y realizar las cosas que te gustan.

Leo (julio 23-agosto 22)

Las cosas van bien, pero no te sientes satisfecho. Te gusta que todo se haga como tú quieres y a pesar de que los resultados sean los esperados, sientes que no se dieron como buscabas que se dieran. No siempre las situaciones resultan como son planeadas, pero también debes disfrutar la forma en la cual te las quiere entregar la vida.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Será un día muy difícil, lleno de estrés, tensión y complejidades que se van atravesando en el camino. Aunque creas que alguien te juega en contra, no es así, solo debes tener la calma que al final del día todo tendrá un buen resultado y podrás sentirte con la satisfacción de que pudiste con todo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

La vida de va de maravillas en lo laboral y económico. El éxito por el que tanto has luchado al fin golpea tu puerta, pero a pesar de todo esto hay algo en ti que no termina de cerrar. Un dejo de melancolía te inundará. Quizás el enfocarte tanto en el trabajo te ha hecho dejar de lado tus relaciones personales. Nunca es tarde para encontrarte con los tuyos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te has sacrificado mucho en solucionar tus problemas familiares, pero comienzas a acusar el desgaste que esto te ha significado. No apagues los incendios con gasolina e intenta mantener la calma, que ya estás muy cerca de finalizar todo. No lo eches a perder por cosas absurdas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te está yendo muy bien en lo económico, pero todos los bolsillos tienen fondo y no empieces a gastar sin pensar bien los costos. Ten mucha precaución en lo financiero. No te disgustes con quienes te lo hagan ver, lo hacen porque se preocupan de ti y saben lo que te ha costado estar donde estás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Se viene una jornada muy estresante en el trabajo, de esos que solo sueñas con llegar a acostarte. Pero ánimo, que de estos días son lo que te llevan a sentirte orgulloso de lo que eres capaz. Saldrás muy bien parado de todas las dificultades que se te presentarán.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Muchas veces sueñas tanto con el futuro que terminas chocando con la realidad. Es bueno siempre tener la mente en algo por lo cual quieres luchar, pero nunca olvides el mantener los pies bien puestos en la tierra. Deber ser paciente que Roma no se construyó en un día.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Entregas todo de ti para las personas que te rodean, lo haces porque es tu forma de ser y te feliz. Sin embargo, a veces terminas decepcionado porque crees que los demás no son igual contigo, pero no te preocupes. Siéntete orgulloso del gran corazón que posees. No cambies.