Aries (marzo 21-abril 20)

Choque entre los sueños y la realidad, conflicto entre lo que te gustaría y lo que de verdad puedes hacer o lograr. Esta va a ser la experiencia más importante del día de hoy para tí, sobre todo porque tus impulsos y pasiones van a luchar por imponerse sobre lo que sabes que más te conviene.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes trabajar porque reine la paz y no entrar al trapo si otros intentan buscarte las cosquillas. Hoy vas a tener un riesgo de tensiones o incluso conflictos en el hogar o con la familia que se iniciarán por algún asunto sin importancia pero muy fácilmente podrían ir a más y tener consecuencias.

Geminis (mayo 21-junio 21)

Hoy te llegarán malas noticias o simplemente noticias que no eras las que tu estabas esperando. Pero debes pensar antes de lamentarte porque si se te cierra este camino muy pronto se te abrirá otro mejor o te liberará de algo malo a lo que en este momento tú no le dabas apenas importancia

Cáncer (junio 22-julio 22)

Se inicia una semana positiva o esperanzadora para tí en asuntos de trabajo o simplemente mundanos y sociales. Es un momento ideal si deseas tomar alguna iniciativa o simplemente para moverte y relacionarte mucho. Entablarás amistades y relaciones sociales estupendas y muy ventajosas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy te espera un día que irá de menos a más. Te levantarás desanimado o a disgusto, incluso sin saber porqué, pero según vaya pasando el día te irás sintiendo mejor y con más ganas de hacer cosas o tomar iniciativas. Además tendrás suerte e inspiración en asuntos de trabajo o financieros.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy la suerte estará de tu lado y además te sentirás más inspirado o intuitivo que de costumbre, más optimista y lo verás todo con mejor ánimo. Es el momento ideal que estabas esperando en el caso de que tengas que tomar alguna iniciativa en el trabajo e incluso en tus asuntos más personales.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy podrías tener un gran disgusto e incluso sufrir alguna traición, además la amenaza vendría de alguien a quien tienes un especial afecto o admiración entre tus relaciones más íntimas. Sin embargo es un golpe de suerte aunque no te lo creas, tienes una manzana podrida que es preciso extirpar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La semana se iniciará bien para tí porque hoy recibirás una ayuda o un apoyo que no esperas en el ámbito laboral o financiero, incluso podría llegar de alguien con quien estuviste enfrentado en tiempos pasados. Te esperan sorpresas positivas en este día que se presenta mucho mejor de lo esperado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te has obstinado en seguir un camino en contra de la opinión de los demás o de tus más íntimos y sin embargo hoy se demostrará que tenías razón porque no te fijaste en las apariencias sino en lo que te decía tu corazón. Algo por lo que has luchado dará por fin sus frutos y le traerá paz a tu alma.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vas a iniciar la semana con grandes dificultades y problemas inesperados en el ámbito laboral, librando terribles luchas con tus competidores. Pero una ayuda providencial te llevará al éxito o te sacará de las dificultades, y lo que parecía un día negro al final va a cambiar radicalmente de color.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La impaciencia y la vehemencia solo pueden traerte problemas, si quieres que las cosas cambien a tu favor tienes que hacer un alto y pararte a reflexionarlo todo paso a paso. En estos momentos no es la fuerza sino la inteligencia lo que hará que consigas salir de los problemas y alcanzar el éxito.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Se inicia una excelente semana para tí y muy especialmente de cara a los asuntos económicos y los negocios. Los sacrificios del pasado ahora comenzarán a dar sus frutos y además te encontrarás alguna sorpresa o incluso un golpe de suerte en los asuntos materiales. Este es el momento de luchar.