Aries (marzo 21-abril 20)

Debes evitar acelerarte porque corres el riesgo de espantar a quien amas. Esta semana vas a estar algo agresivo y actuarás sin pensar. Si necesitas canalizar tu energía, deberías hacer deporte. También es buena hora para dejar que hable tu corazón. Tienes mucho amor para dar, pero por pudor o moderación, lo escondes con facilidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Preocupación por el dinero o el patrimonio. Inquietudes y complicaciones que se ciernen sobre tu materiales, e incluso el peligro de que alguna iniciativa en los negocios no resulte. Por ello debes ponerte en marcha y buscar la solución a estas complejidades, porque aunque no te lo creas, tienen arreglo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este será un día algo complicado para los temas familiares o amorosos, donde vas a tener que enfrentarte con problemas o algunos desencuentros, también se podrían reactivar tensiones pasadas que en apariencia ya parecían resueltas. En cualquier caso los problemas en la vida privada te pondrán melancólico.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Aunque estás en calma con el mundo, estás en conflicto contigo mismo. Algunas veces logras que esto se atenúe o se aquiete, incluso hay momentos en los que puedes llegar a sentir una gran tranquilidad, pero hoy debes estar atento porque esa guerra que hay dentro de ti podría reactivarse nuevamente.

Leo (julio 23-agosto 22)

La Luna transita en tu signo y va a potenciar tu personalidad y tu brillo ante tus cercanos. Hoy sacarás de nuevo a pasear a ese gran conquistador que hay en ti, o a ese rey sin corona que camina por las calles. La fortuna irá contigo y te ayudará a que tengas un día suertudo y captes la atención de quienes te rodean.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En los instantes en que logras desprenderte de tu tendencia a la melancolía, o simplemente de los grandes agobios que a diario te fatigan, entonces puedes convertirte en alguien muy privilegiado, guiado por una inteligencia grandiosa que te abre paso con éxito en todas las situaciones. Puede que hoy sea así.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Este será para ti un día muy positivo para las relaciones sociales y los contactos, tanto si son de carácter íntimo y personal como si están orientadas a lo laboral. Venus, tu planeta regente, estará en armonía y vas a lograr muchas de las cosas que deseas o necesitas gracias a muy buenas amistades.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Recibirás auxilio o protección en un momento complicado o si tus enemigos te intentan hacer una mala jugada. Estás en un periodo favorable y la fortuna no te dejará solo. Gracias a una ayuda inesperada, o un amigo que no sabías que tenías, podrás salir airoso de un gran susto en el trabajo o en las finanzas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No debes ser juez por los demás. Tu corazón es justo, amable y bondadoso, pero eso no te da derecho a adueñarte de funciones que solo le corresponden a la justicia, o la de los hombres o la de Dios. Debes intentar ser más empático con quienes no tienen la fortuna de ser como tú. Hoy te vas a encontrar ante una situación así.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No te arriesgues innecesariamente en el trabajo ni tomes iniciativas locas, no te conviene y no te saldría bien. Tienes un gran anhelo de liberarte de situaciones o seres que te agobian y te esclavizan, y no tengas duda de que en su momento lo harás, pero ahora no te conviene cambiar porque osino te vas a arrepentir.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Cuídate de las peleas y los disgustos familiares, quizás lo que hasta ahora habían sido conflictos sin importancia se podrían convertir en un problema mucho más grave y de consecuencias mucho peores. Debes ser más frío, actuar con la mente y el tiempo te liberará de la situación opresiva que ahora estás pasando.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

En ocasiones la suerte puede llegarte mediante una gran calamidad o algo que podría derrumbar todos tus sueños. Pero detrás de esa tragedia se escondería el verdadero camino que reorientará tu vida y te va a llevar por la vía correcta, aunque en un principio no te agrade. Recuerda: No hay mal que por bien no venga.