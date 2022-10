Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy tendrás algo de molestia porque serás muy consciente de la triste diferencia entre los sueños e ilusiones, que hoy sentirás en gran medida, frente a la amarga realidad que te ata a las realidades y obligaciones del ahora. Tu naturaleza es a menudo impaciente, pero para concretar tus sueños tienes que aprender a esperar.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este será para ti uno de esos días que comienzan grises y algo penosos, de esos que todo lo que uno cerca te irrita y casi no te apetece hablar con ninguna persona. Pero luego las cosas cambiarán y te parecerá que el Sol sale para ti, porque lo verdadero es que al final tendrás un gran día en el trabajo y alegre en lo familiar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tu día será un poco inestable emocionalmente, más aún en lo relacionado con tu vida íntima. Una inestabilidad que en verdad viene de un nerviosismo o malestar interno que no sabes bien por qué te está agobiando. En los temas mundanos no tendrás un día negativo y en tu trabajo te irá excelente, solo es algo emocional.

Cáncer (junio 22-julio 22)

El amor es para ti como el aire que respiras, tu pareja, tu familia o tus mejores amigos son los pilares que sostienen tu vida, pero debes sentirte a salvo porque también ellos necesitan de ti incluso más que tú a ellos, tu bondad y tu sensibilidad son tesoros fabulosos que solo tú les puedes brindar y que ellos desean.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás en un gran momento y casi siempre conoces con claridad las decisiones que debes tomar o la solución conveniente a cada problema, porque estás destinado para mandar y para estar al frente de las situaciones. Pero hoy lo tendrás más complicado, ya que no estará claro como debes actuar o cuál decisión podría ser la mejor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

De nuevo debes enfrentar un intenso día laboral aunque esta vez con más ánimo y mayor seguridad en ti mismo, dispuesto a pelear con fe y energía hasta que todo salga como quieres y sin preocuparte mucho por las complejidades. Es un día feliz para ti porque al final te irás con la sensación de haber cumplido con tu misión.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te aguarda un día feliz, tanto en lo laboral como en la vida sentimental o familiar, en el que tendrás calma y amor a tu alrededor, ideal para restablecer la concordia en donde antes había enfrentamiento, o para vivir momentos memorables con tus seres queridos. Estas es un gran momento y el destino te guía por caminos positivos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Este será para ti un día armonioso y constructivo bien temprano, pero con más turbulencias y conflictos por la tarde, en el que debes evitar peleas o entreveros con tus familiares y cercanos para que no lleguen más lejos de lo que tú preferirías. La influencia contraria de la Luna podría sacar tu lado más inestable y emocional.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La frase que podría resumir el día de hoy para ti sería ese conocido refrán que dice que "no hay mal que por bien no venga", y es que una mala noticia o un suceso negativo al inicio del día luego acabará desembocando en una situación más positiva y sorpresiva. La fortuna no siempre se muestra de igual forma.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy puedes obtener, o puede llegar a ti, algo que has estado aguardando impacientemente y que en muchos instantes has llegado a pensar que no tendrías. En este día de recogida de frutos la enseñanza que debes tener es que nunca hay que perder la esperanza porque tarde o temprano se obtiene lo que siembras.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Llegó la hora de romper con una persona o un hecho, y si no lo haces tú, entonces será el destino el que lo haga. La Luna avanza por tu signo y te impulsará a buscar nuevas vías y romper con lo que te está limitando o anulando, pero lo que ahora se verá como una locura pronto te llevará a los triunfos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Júpiter, el gobernante de Piscis, se encuentra hoy en armonía con este signo y te brindará un día grato y afortunado en mayor o menor medida, un día de fe y positivismo, pero acompañado también por una sutil buena suerte que te irá abriendo las vías. Es un muy buen momento para tomar iniciativas laborales o financieras.