Aries (marzo 21-abril 20)

Vivirás un día en el cual te inundará la curiosidad, lo que te empujará a estudiar o conocer cosas nuevas. Siempre es bueno aprender sobre temas que no sabemos y a ti eso te encanta. Esto te puede llevar a una inesperada aventura.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Los planetas apuntan en tu dirección y sientes que el camino que tomas, el viento sopla a tu favor. Úsalo con criterio, que a veces ir demasiado rápido en los planes nos lleva a evitables choques con la realidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Más que nunca necesitas mostrar proactividad en el trabajo. Si bien tienes un buen desempeño, no te duermas en los laureles que el cemento cuando se queda quieto se estanca. Has trabajado mucho como para que eso te suceda a ti.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Muchas veces el pensar demasiado situaciones hace que te asustes y decidas no seguir adelante con tus planes. Está bien darle una vuelta a las cosas, pero que sea para hacerlas bien, no para quedarse bloqueado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Por mucho que queramos a las personas, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo con ellas. A veces solo basta con ponerse un minuto en su lugar y entender por qué enfrentan las situaciones de manera diferente a como tú lo harías.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Así como piensas que las cosas van a ir mal, también ponte en el caso de que vayan bien. No tienes que siempre predisponerte del lado negativo de los resultados. Las energías también juegan un papel importante. Debes saber a cuál quieres atraer.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Quizás estás molesto por no poder trabajar debido a una enfermedad, pero míralo como una oportunidad de realizar cosas que a veces no tienes el tiempo suficiente. Estar en cama no siempre debe ser aburrido. Disfruta de una película o un libro.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Que un par de nubes en el cielo no te hagan pensar que va a llover. A lo mejor el día no arranque como esperas, pero ten paciencia y no abras el paraguas, que ya verás cómo sale el sol rápidamente en tu jornada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás atravesando por un muy buen momento en pareja, lo que te hace pensar en dar el siguiente paso. Formalizar la relación o irse a vivir juntos. Analiza con paciencia la situación y siente lo que hace tu corazón poniéndose en ese escenario. Eso te dará la respuesta.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No te apures si estás conociendo a una nueva persona. Debes ir despacio por las piedras y no apresurarte en ponerle nombre a algo que apenas se comienza a abrir el paso dentro de ti. Deja que todo fluya y pronto tendrás la certeza que necesitas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Que las cosas no hayan sucedido, no quiere decir que nunca van a pasar. Piensa que lo que demora en llegar siempre suele ser más duradero. El camino hay que asfaltarlo bien para que no se agriete fácilmente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te han pasado muchas cosas buenas, pero insistes en mirar el lado negativo de la historia. No te atormentes por estas situaciones. Si pones todo en la balanza de darás cuenta que tienes mucho más por lo cual sonreír.