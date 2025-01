Colo Colo ha tenido un lento Mercado de Fichajes este 2025, en donde ha visto la partida de varios jugadores y sólo ha podido incorporar a Claudio Aquino como refuerzo para una temporada que se avizora de extrema dificultad.

Uno de los casos más bullados ha sido el de Brayan Cortés, quien anunció que no seguiría en el club, pero, finalmente, todo indica que continuará en el Estadio Monumental a falta de una oficialización por parte del club.

Pato Yáñez alaba a Brayan Cortés. | Foto: Photosport

Uno que reflexionó sobre el ex portero de Deportes Iquique fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Él no ha tenido cuestionamientos con Colo Colo, esto fue algo profesional. No falta aquel que de alguna manera borra lo que el jugador ha tenido como respuesta a una institución y que ha sido importante”.

“Comienzan a ver estas intenciones de poder crecer de una manera muy hostil, algunos violentos, a otros se les pasa la mano”, complementó con una crítica al hincha albo quien, en Redes Sociales, le hizo ver su malestar al portero.

En el cierre, Yáñez se entusiasma con el regreso de Cortés: “Para mí sería algo realmente positivo, algo bueno para la conformación del plantel. Entiendo que Jorge Almirón quiere traer dos extranjeros e insisto, lo de Cortés sería muy positivo, un gran acierto”, remató en el cierre.

Los amistosos de Colo Colo

Colo Colo enfrentará este jueves a Santiago Wanderers en Valparaíso. Posterior a eso, el Cacique viajará a Uruguay para enfrentar a Peñarol y Huracán el 12 y 15 de enero respectivamente por la ‘Serie Río de La Plata’.