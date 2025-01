Eduardo Vargas es nuevo jugador de Nacional de Uruguay. Una noticia que entristece a los hinchas Azules que esperaban su regreso a Universidad de Chile. Johnny Herrera reaccionó a la no llegada del futbolista a la U en este presente mercado de fichajes 2025.

“Da lata, te deja un poco triste porque todos pensábamos que era una buena opción junto a Felipe Mora, entiendo que en su minuto eran los dos principales candidatos a ser el ‘9’ de la U”, dijo el Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

También menciona los motivos que conoce acerca de la no llegada de Vargas a la U: “Entiendo que no llega porque la U no logró convencerlo nada más y entiendo que no se hizo una oferta formal por él, entonces no pasó más allá de sólo contactos medios ambiguos, si estaría dispuesto a ir, si no estaría”.

Herrera lanzó una crítica: “Entonces si no hiciste nada concreto y llegó una parte que sí mostró realmente interés por él o si la U hubiese mostrado el interés que sí mostró por ejemplo con Rivero, hoy día Eduardo Vargas estaría en la U. La U gestionó de muy mala manera llegada. De pronto no lo quería el técnico, de pronto no lo quería la dirigencia”.

Eduardo Vargas es nuevo refuerzo de Nacional de Uruguay. Turboman firmó por dos temporadas. (Foto: Photosport)

Johnny Herrera descarta el tema “lucas” en la no llegada de Eduardo Vargas a Universidad de Chile

Para el ídolo azul no pasa por un tema monetario: “No hay ninguna posibilidad de lucas, incluso va por mucho menos dinero de lo que le ofrecían en Brasil. Eso de las lucas hay que descartarlo”.

El Samurai Azul exculpa al futbolista de la situación: “No es responsabilidad del jugador. Waldo Ponce se fue jugar a Universidad Católica porque la U no lo quiso en su momento”.

Por último, criticó a la administración del club: “Sería por amor incondicional, pero para que ocurra, tienes que hacer una oferta concreta y no la hizo, punto, no la hizo, me consta. Acá la U se durmió en los laureles y ganó la pésima administración que tiene, así de simple”.