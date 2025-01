Claudio Borghi lleva varios años dedicado a las comunicaciones. El Bichi tiene experiencia a nivel televisivo en espacios de debate deportivo y también en la transmisión de partidos. Además, se ha desarrollado a nivel radial.

El entrenador este miércoles tuvo su último día como trabajador de TNT Sports. Borghi terminó contrato y no llegó a un acuerdo con el canal para continuar en esta campaña 2024.

Fue el propio DT, quien habló al terminar el programa Todos Somos Técnicos. “Creo que son etapas de la vida que se van quemando y que hay que hacer otra cosa. No se llegó acuerdo con el canal, mi contrato termina a fines de enero, pero tengo vacaciones dentro, hace dos años que no me tomo vacaciones, entonces aprovechando la posibilidad, me voy antes”.

También dejó claro que no hubo ninguna pelea con el canal y que sólo se debe a que no se llegó a un acuerdo contractual: “No hubo peleas, solamente una parte contractual que no llegamos a acuerdo y, en estos días de charlar, tampoco hubo muchas cosas que decir. Hubo una propuesta, una oferta, no se llegó acuerdo y listo”.

Borghi destaca el tiempo que permaneció en el medio televisivo: “Uno empieza a pensar en el tiempo que estuvo, yo jamás estuve seis años en un lado, es muy raro”.

De esta manera, el Bichi se tomará vacaciones y, por ahora no se sabe si su futuro estará vinculado a las comunicaciones o si toma alguna opción para volver a dirigir en el fútbol.